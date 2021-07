Linda De Win emotioneel bij verplicht afscheid van 'Villa Politica': 'Bedankt voor alles'

Een bijzondere 'Villa Politica' vanmiddag. Niet alleen de laatste live-uitzending vanuit het parlement voor dit seizoen, maar ook de allerlaatste voor journaliste Linda De Win. Zij moet verplicht met pensioen. Een harde dobber, zo bleek in de live-uitzending.

Politici uit alle hoeken verrasten Linda De Win met bloemen of felicitaties. 15 jaar lang was ze de pitbull van de Wetstraat én het gezicht van 'Villa Politica'. Iedere week kwam ze twee keer live vanuit onze parlementen en klampte ze politici aan voor een kritisch interview. Meer dan eens probeerden die te ontsnappen aan haar moeilijke vragen.



Het verplichte afscheid valt haar zwaar, zo vertelde ze nog onlangs in het Nieuwsblad: 'Waarom zou ik willen stoppen? Ik doe het nog graag, en ook niet slecht blijkbaar, anders wat ik er al wel afgehaald', aldus De Win. Net als andere VRT-monumenten zoals Michel Wuyts, Frank Raes of Martine Tanghe moet Linda De Win verplicht met pensioen. De nieuwe VRT-top maakt geen uitzonderingen meer, iets wat Frank Raes nog wel gekregen heeft, tot nu. En zo komt er abdrupt een einde aan haar carrière.



Tijdens haar laatste 'Villa Politica' richtte VRT NWS-collega Michaël Vandroogenbroeck nog enkele mooie woorden aan het adres van De Win. Hij citeerde een strofe uit een liedje van Will Tura: 'Het leven is soms dwaas. Het is wel jammer, maar helaas. Zij en ik, wij gingen uit elkaar.' Heel toepasselijk natuurlijk, waarna Linda De Win ook zeer emotioneel reageerde.

Herbekijk hieronder hoe Linda De Win afscheid neemt van de kijker:

