'#LikeMe' lanceert nieuwe zomersingle 'Gelukkig Zijn'

Foto: Ketnet © VRT 2020

De cast van de Ketnet-serie '#LikeMe' zet de zomer positief in met de herwerking van het nummer 'Dat Heet Dan Gelukkig Zijn' van Ann Christy. Het nummer was zaterdag in première te horen op Radio 2.