LikeMe en extra documentaires op Canvas & Ketnet

De coronacrisis zorgt ook voor wijzigingen in het schema van Canvas. Zowel 'Extra Time' als 'Extra Time Koers' worden geschrapt. Ketnet annuleert een deel van de geplande #LikeMe-concerten, maar maakt dit online goed voor de fans.

De trouwe fans hebben er immers maanden naar uit gekeken, maar vanwege het coronavirus is er beslist '#LikeMe in Concert' op zaterdag 4 en zondag 5 april uit te stellen. Er wordt nog onderzocht op welke dagen de concerten zullen kunnen worden verplaatst. De concerten die op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei plaatsvinden, blijven voorlopig behouden. De tickethouders zullen hierover gecontacteerd worden per e-mail. Om het gemis een beetje op te vangen, wordt #LikeMe in Concert 2019 aangeboden op Ketnet.be en in de Ketnet-app.



'Nachtwacht'

Bij Canvas verandert het thema van 'Nachtwacht' op zaterdag 14 maart. Het gaat dan niet over het transfersysteem in ons voetbal maar over de coronacrisis. Meer informatie vindt u hier.



'Extra Time'

Verder valt 'Extra Time' de volgende drie weken weg (op maandag 16, 23 en 30 maart). In de plaats komt de driedelige BBC-reeks 'The Rise of the Nazis', over de opkomst van Adolf Hitler en zijn Nationaal-Socialisme in het Duitsland van de jaren ‘30.



'Extra Time koers' valt eveneens weg, op woensdag 18 en 25 maart. In de plaats komen twee documentaires van 'Louis Theroux'. Op 18 maart is dat 'Take my baby' en op 25 maart 'Selling Sex'.



Extra documentaires

Op donderdag 19 maart valt het Europa League voetbal weg. In de plaats komt een extra uitzending van 'De afspraak' (eerst niet voorzien), gevolgd door de documentaire 'Virus Hunters'. COVID-19, het coronavirus dat ons dezer dagen geselt, is een nieuwe variant van een reeks virussen die we de laatste jaren hebben leren kennen. Virussen die van dier op mens overgaan en dan al dan niet welig tieren. Onderzoekers beginnen steeds meer zicht te krijgen op dat soort virussen. In deze documentaire gaat het over vorige virussen: hoe ze ontstonden, zich verspreidden en hoe ze werden ingedijkt. Wetenschappers proberen ze ook voor te zijn. Kunnen we voorspellen wat het volgende corona-virus zal zijn? Na 'De ideale wereld' komt er nog een muziekdocumentaire: 'John & Yoko: Above us only Sky'.



