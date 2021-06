LIFE OF MARGE wint Open Mic Hiphop van NRJ

Ze waren nog met drie en één van hen werd vandaag door de jury uitgeroepen tot winnaar van de Open Mic Hiphop van radiozender NRJ. LIFE OF MARGE gaat vanaf nu door het leven als de winnares van Open Mic Hiphop 2021.

Margo Huysmans (22) uit Elewijt brengt Engelstalige chille hiphop en klonk tijdens de finale het meest vernieuwend van de drie. Dat belooft voor de single die ze dankzij NRJ zal uitbrengen. Want als winnares duikt Margo binnenkort de studio in van Fatty K (Ken Flamant, host van 'The Get Down' op vrijdagavond), waar ze haar eigen single mag opnemen. Ook voor de release wordt gezorgd én LIFE OF MARGE mag uitkijken naar een podiumplaats in het voorprogramma van Ashafar.

De andere finalisten WISE THE CHILD (nog maar 15 maar David Danon uit Ninove dankt zijn naam aan zijn vrienden, die hem altijd al 'wijzer en ouder' vonden dan de rest) en KEANU (Keanu Nicoli uit Beringen, 21) lieten ook het beste van zichzelf zien en horen en maken sowieso deel uit van een zeer beloftevolle Hiphop-toekomst!

Juryvoorzitter Daniël Busser was er live bij en was onder de indruk van alle finalisten. 'Ze waren alle drie goed maar LIFE OF MARGE had nog iets meer confidence en haar woordkeuzes waren beter.' Hij heeft meteen ook nog een goede raad voor de winnares: 'Als je het voorprogramma van Ashafar mag doen, doe dan meer dan dat: ga met iederéén praten backstage. Connecties leggen is 70% van je succes in de muziekscene. Het talent heb je al, de rest gaat via de backstage.'

Programma manager Nathalie Delporte: 'We zijn heel blij dat we in deze nog steeds niet zo zekere tijden deze generatie een podium hebben kunnen geven. En dat werd duidelijk geapprecieerd, want nooit eerder schreven zoveel kandidaten zich in voor één van onze Open Mics (Hiphop en voordien ook al Comedy). Als je ziet hoe die kandidaten zich smijten en de kans echt heel hongerig grijpen, kunnen wij alleen maar mee supporteren en hen àllemaal alle succes van de wereld toewensen. We hopen nog veel van hen te horen. Nu is het vooral uitkijken naar die single van LIFE OF MARGE, die we asap in onze playlist willen opnemen!'

