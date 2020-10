'Liefde Voor Muziek' dan toch niet in de Ardennen!

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2018

De opnames voor het nieuwe seizoen 'Liefde Voor Muziek' zijn gestart! En opnieuw is de locatie gewijzigd. Geen zomerse temperaturen in Spanje of Zuid-Frankrijk door corona. Maar ook het alternatief van de Ardennen blijkt ondertussen weggevallen.

De 7 artiesten verblijven sinds zondagavond in een villa aan de Belgische kust. Dat verklapte Willy Sommers vanmorgen bij Qmusic. De exacte badstad is niet bekend. De hele week zijn er opnames gepland. Wanneer het nieuwe seizoen van 'Liefde Voor Muziek' op tv komt, maakt VTM later bekend.

