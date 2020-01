Let it Go van Frozen op nummer 1 in de Disney Top 30 bij Joe

Het liedje 'Let it Go' uit de film 'Frozen' is door de Joe-luisteraars verkozen tot favoriete Disneysong. Dat maakten Joe-dj's Sven Ornelis en Anke Buckinx zonet bekend vanuit Disneyland Paris waar ze de Disney Top 30 presenteerden tussen 12.00 en 15.00.

Op de tweede plaats staat de vorige nummer 1, 'Beauty and the Beast'. Het nummer 'A Whole New World' uit Aladdin sluit de Top 3 af.

'Het feit dat Disneyland Parijs op dit moment 'Frozen' compleet ademt, maakt van 'Let It Go' een terechte winnaar', vertellen Sven Ornelis en Anke Buckinx. 'Maar eerlijk, ik vind het ook écht een steengoed nummer. De Vlaamse versie trouwens ook. Thuis zingen mijn dochter Lou en ik vooral 'Laat het los'. Altijd veel te luid en veel te vals', vult Anke al lachend aan.

De Disneyfilm Frozen deed het trouwens goed in de Top 30 dit jaar. Twee liedjes uit de film Frozen 2 komen dit jaar nieuw binnen in de Top. Op de negentiende plek zien we 'Show Yourself', maar de hoogste nieuwkomer is 'Into The Unkown'. Die eindigt op een mooie zevende plaats.

Nieuw dit jaar is ook dat de Vlaamse versies van Disneysongs in de Top staan. Op de dertiende plaats staat 'Diep in de Zee' uit De Kleine Zeemeermin. 'Wacht Maar Tot ik Koning Ben' uit De Leeuwenkoning eindigt op de 23ste plaats, 'Vergeet Me Niet' uit Coco op plaats 26 en 'Geen Dankje' uit Vaiana, ingezonden door Sean Dhondt, staat op de 30ste plaats.

De top 10 van de Disney Top 30

Idina Menzel - Let It Go (Frozen)

Angela Lansbury - Beauty And The Beast (Beauty & The Beast)

Peabo Bryson and Regina Belle - A Whole New World (Aladdin)

Phil Collins - You'll Be In My Heart (Tarzan)

Carmen Twillie, Lebo M. - Circle Of Life (The Lion King)

Auli’l Cravalho - How Far I'll Go (Vaiana)

Idina Menzel - Into The Unknown (Frozen 2)

Elton John - Can You Feel The Love Tonight – 1994 (The Lion King)

Randy Newman - You've Got A Friend In Me (Toy Story)

Vanessa Williams - Colours Of The Wind (Pocahontas)

De volledige lijst is terug te vinden via joe.be.