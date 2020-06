Legendarisch Echt Antwaarps Teater doet boeken toe

Slecht nieuws vanuit Antwerpen. Acteur-regisseur Ruud De Ridder heeft via Facebook laten weten dat zijn toneelgezelschap Echt Antwaarps Teater de boeken neerlegt. De coronacrisis heeft het gezelschap de das omgedaan. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Ruud De Ridder, vader van Sven De Ridder, laat via Facebook weten dat het Echt Antwaarps Teater ophoudt te bestaan. De Ridder runde het toneelgezelschap samen met zijn echtgenote, actrice Nicole Laurent.

'Nicole en ikzelf zijn er het hart van in maar we zijn gedurende deze hele lockdown moe gestreden en uitgeput van het nadenken over oplossingen. We hadden, na de sluiting van onze eigen zaal, gehoopt zorgeloos onze reisvoorstellingen en onze twee reeksen in de Arenberg te kunnen blijven brengen. Corona heeft daar anders over geoordeeld! Het is met pijn in het hart dat wij afscheid van jullie moeten nemen maar het kan niet anders. Onze fut en moed is weg. We moeten er nu voor zorgen dat onze gezondheid niet verder in het gedrang komt', zo schrijft De Ridder op Facebook.

Echt Antwaarps Teater speelde een belangrijke rol in de beginjaren van VTM. Het tekende mee voor succesvolle tv-reeksen als 'Bompa' en 'Drie Mannen Onder Eén Dak', waarin Ruud De Ridder zelf een hoofdrol speelde. Maar denken we ook aan de sitcoms 'Chez Bompa Lawijt' en 'Nonkel Jef'. In die laatste vertolkte De Ridder's echtgenote Nicole Laurent de rol van Magda, de schoonzus van 'Nonkel Jef'.

Met het stoppen van Echt Antwaarps Teater eindigt niet alleen een Vlaams theatergezelschap, maar sterft ook een stukje televisiegechiedenis.

Bron: Het Laatste Nieuws - eigen bericht