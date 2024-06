'Laura Draait Door' in nieuwe MNM-podcast

MNM-dj Laura Govaerts heeft één doel: ze wil op een jaar tijd leren draaien én op Tomorrowland staan. In een radiostudio voelt ze zich al thuis, maar kan ze de switch maken naar de échte dj-decks?

De ambitie is er, maar de uitdaging is groot. Want kan een publiek angstzweet ruiken? Hoe belangrijk is een USB-stick? En wat met verzoekplaatjes? Met duizend en één vragen trekt Laura naar onder andere Armin Van Buuren, Amber Broos, Average Rob & Omdat Het Kan, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, MATTN, Netsky, Pat Krimson, Regi, Tiësto en Steve Aoki. Lukt het haar om op één jaar tijd tussen de allergrootste dj's ter wereld te staan op Tomorrowland?

Je hoort het in 'Laura Draait Door', 5 afleveringen vanaf nu op VRT MAX, met een bonusaflevering na Tomorrowland.

Laura Govaerts, MNM-dj: 'Het idee om te leren draaien zat altijd al in mijn achterhoofd, maar ik had echt een duwtje in de rug nodig. Deze podcast zorgde ervoor dat ik geen excuus meer had om het niét te doen. En het feit dat de grootste dj's zoals Dimitri Vegas, Tiësto en Steve Aoki het allemaal haalbaar vonden dat ik op een jaar tijd op Tomorrowland zou kunnen draaien, maakte het nog spannender!'

Hoeveel verdient een dj en wanneer slapen dj's nu eigenlijk?

Aflevering 1 - dj's duwen toch maar gewoon op play?

Laura heeft een wild idee: op één jaar tijd leren draaien en op een podium op Tomorrowland staan. Maar wat blijkt? De echte professionals vinden het zo gek nog niet. Onder andere Steve Aoki, Dimitri Vegas, Armin Van Buuren, Amber Broos en Regi vertellen waar het voor hen ooit allemaal begon en geven tips om aan je eigen dj-carrière te beginnen. Want iedereen kan toch dj worden, of niet?

Aflevering 2 - Hoe verzin je een dj-naam?

Na een spannend telefoontje met de woordvoerder van Tomorrowland en een hoop uitstelgedrag vliegt Laura erin. Ze volgt lessen, koopt een dj-paneel en kijkt uren aan tutorials. Maar wat heb je nog nodig naast de technische skills? Hoe ontwikkel je een eigen stijl? En hoe verzin je een dj-naam? Laura vraagt raad aan onder andere Omdat Het Kan en Average Rob, Lost Frequencies, James Hype, MATTN en Netsky.

Aflevering 3 - Hoeveel verdient een dj?

Laura draait voor het eerst een dj-set live op de radio, maar dat loopt niet helemaal zoals gepland. Ondertussen beginnen de boekingen toch al binnen te stromen: een chirofuif hier, een verjaardagsfeest daar. Maar hoeveel geld kan je daar voor vragen? Laura checkt het bij Thomas Verbruggen van booking agency Kurious. En kan je rijk worden met een dj-carrière? Omdat Het Kan en Average Rob kunnen het weten.

Aflevering 4 - Waarom haten dj's verzoeknummers?

Laura draait voor de eerste keer voor een publiek en dat is overweldigend. Hoe zorg je dat de sfeer goed zit? Heb je een MC nodig? En wat als iedereen de hele tijd verzoekjes komt aanvragen? Lennert Wolfs, Amber Broos, Omdat Het Kan en Average Rob, David Guetta en Regi delen hun tips en tricks. Ondertussen probeert Laura met hulp van een booker een stapje dichter bij Tomorrowland te geraken.

Aflevering 5 - Wanneer slapen dj's eigenlijk?

Laura ligt ziek in de zetel na één feestje, hoe moet dat dan als je elk weekend een boeking hebt? Is het dj-leven echt zo zwaar? En met welke vooroordelen krijg je zoal te maken? Zitten alle dj's aan de drugs? En hebben ze allemaal een slaaptekort? Regi, MATTN, Omdat Het Kan en Average Rob, Dimitri Vegas en Netsky vertellen over hun ervaringen. Ondertussen haalt Laura alles uit de kast om een plekje op Tomorrowland te verzilveren. Zal het haar lukken?

Bonusaflevering

De bonusaflevering komt eind juli uit na Tomorrowland met maar één grote vraag: heeft Laura haar doel behaald?

'Laura Draait Door', luister vanaf nu via het MNM-kanaal op VRT MAX.