Komt er (nog) een spin-off van 'Undercover'?

Foto: Netflix/Eén - © De Mensen 2020

Netflix kondigde vorig jaar al aan dat er binnenkort een film uitkomt die focust op het personage Ferry Bouman (Frank Lammers) uit 'Undercover'. En nu lijkt het erop dat er nog iets zit aan te komen.

Er zouden namelijk plannen zijn voor een spin-off rondom Bob Lemmens, gespeeld door Tom Waes. Dat heeft de acteur en presentator laten uitschijnen in het Nederlandse showbizzprogramma 'RTL Boulevard'. Fans krijgen dus mogelijks nog een extraatje om naar uit te kijken. Details kon of wilde Waes echter nog niet geven.

De film 'Ferry' komt nog dit jaar op Netflix en het nieuwe seizoen is in september op Eén te zien. 'Undercover' was bij het eerste seizoen in 2019 het populairste programma op de streamingdienst. Ook de tweede serie werd er enorm goed bekeken.

Bron: ad.nl