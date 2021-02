'Kom wat dichterbij' van Regi, Jake Reese & OT op 1 in MNM's 'Bravo België Top100'

'Kom wat dichterbij' van Regi, Jake Reese & OT op 1 in MNM's 'Bravo BelgiŽ Top100'

'Kom Wat Dichterbij' van Regi, Jake Reese en OT prijkt op de eerste plaats van de 'Bravo BelgiŽ Top100', de 100 grootste Belgische hits volgens de MNM-luisteraars naar aanleiding van de Week van de Belgische muziek.

Daarmee kroont Regi zich tot koning van de lokale muziekscene. Ook het zilver en brons zijn voor twee Nederlandstalige nummers. Met op twee 'Verover mij' van Niels Destadsbader en op drie 'Nu wij niet meer praten' van Pommelien Thijs en Jaap Reesema. Ook in de rest van de top 10 is meer dan de helft van de nummers Nederlandstalig. Met Stromae en Angèle staan ook twee Franstalige artiesten in de top 10.

Regi, Jake Reese & OT gaan lopen met het goud maar daar blijft het niet bij, Regi overheerst te lijst met maar liefst 7 hits in de top 100. Iedere zaterdag omstreeks 22.00 uur kan je bij MNM terecht voor Regi in The Mix tijdens 'MNM Party'.

MNM is een kweekvijver voor talent

MNM is een lanceerplatform voor nieuw onbekend talent en dat bewijst ook de 'Bravo België Top100'. Dankzij zoektochten zoals 'MNM Rising Star', 'MNM Battle Of Talents' of 'MNM Start To DJ' ontdekt MNM jaarlijks meerdere onbekende talenten van eigen bodem. Van elk van deze wedstrijden zien we namen opduiken in de lijst. Dina Ayada won vorig jaar Battle Of Talents, 5NAPBACK won Start To DJ in 2016, en Chapter Two won net als Olivia (tot voor kort bekend als O.T.) ooit 'MNM Rising Star'.

De volledige top 10 van de 'Bravo België Top100':

1. Kom Wat Dichterbij - Regi feat. Jake Reese & OT

2. Verover Mij - Niels Destadsbader

3. Nu Wij Niet Meer Praten - Jaap Reesema & Pommelien Thijs

4. Formidable - Stromae

5. Goud - Bazart

6. Mia - Gorky

7. Tout Oublier - Angèle feat. Roméo Elvis

8. Een Ster - Stan Van Samang

9. The Hum - Dimitri Vegas & Like Mike vs. Ummet Ozcan

10. Fever - Dua Lipa feat. Angèle

Ontdek de volledige lijst via MNM.be of in de MNM-app.