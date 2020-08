Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens zoeken publiek!

De heerlijk nostalgische spelshow 'Wat een Jaar' keert terug op VTM. Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens gaan samen met bekende gasten opnieuw op tijdreis. Het decor, de presentator, de gasten, alles staat in het teken van het jaartal waarnaar ze terugkeren.

Het wordt een avond om niet snel te vergeten. Je maakt immers zelf kans om in de prijzen te vallen als je aan het einde van de show gekozen hebt voor het winnende team. Het geld in de pot wordt dan namelijk verdeeld onder deze supporters. Leuk toch?



Ben je ook nog tussen de 18 en 25 jaar? Dan hebben we voor jou misschien wel een plekje in ons jongerenpanel waar je via een stembakje jouw kennis over het verleden mag delen.

Wil jij graag mee op tijdreis? Laat VTM dan weten waarom jij er bij wil zijn en maak kans op gratis tickets om een fantastische opname bij te wonen.