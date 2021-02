Kobe Ilsen zoekt weetjes uit in '#weetikveel'

Foto: Eén - © VRT 2021

Vanaf maandag 22 februari gaat Kobe Ilsen op Eén op zoek naar interessante weetjes over boeiende onderwerpen in het nieuwe '#weetikveel', gebaseerd op en geïnspireerd door het succesvolle gelijknamige Radio 1-programma en podcast.

Na 'Over Eten' en 'Op één' combineert Kobe Ilsen opnieuw bijleren met humor en oprechte nieuwsgierigheid. Elke maandag en donderdag duikt hij in een nieuw onderwerp. Want geef toe: er zijn veel zaken waar je iets over hoort, iets over leest, die je dagelijks gebruikt, ziet of doet… maar waar je eigenlijk heel weinig van afweet. Dat zijn de onderwerpen die in '#weetikveel' aan bod komen.

Wat zegt een scheidsrechter tijdens een wedstrijd uit de Jupiler Pro League tegen z’n collega’s, de VAR en de spelers? Hoe verloopt het vrijdaggebed in de Grote Moskee in Brussel? Wat gebeurt er allemaal in ons hoofd als we aan het slapen zijn? Waar in Vlaanderen kan je de snelste vogel ter wereld zien? En hoe snel is 5G nu eigenlijk echt? Op deze en nog een pak andere vragen zoekt Kobe samen met een expert ter zake een antwoord.

Kobe Ilsen: '7 jaar geleden stelde ik Radio 1 voor om een zomers middagprogramma te maken waarover ‘s avonds tijdens een barbecue onder vrienden kon worden gesproken. Feiten, weetjes en info op een vlotte manier gebracht door een autoriteit: '#weetikveel' was geboren. Zoveel uitzendingen en populaire podcastafleveringen later maken we de overstap naar tv. Heerlijk!'

In de toren van het iconische Flageygebouw in Brussel gaat Kobe elke aflevering in gesprek met een expert ter zake. Die expert geeft duiding, weerlegt clichés en werpt nieuwe vragen op. In korte reportages onderzoekt Kobe het onderwerp verder en fungeert hij als testpersoon voor allerlei experimenten. Bekende betrokkenen zorgen dan weer voor superinteressante weetjes. Op het einde van elke aflevering draait Kobe de rollen om en wordt hij ondervraagd door de expert: weet hij nu veel of niet veel?

Ieder onderwerp wordt vanuit elke mogelijke invalshoek bekeken, altijd met een open, positieve en nieuwsgierige blik. Wie naar '#weetikveel' kijkt, is de volgende dag gewapend met een interessante babbel op de trein, op een digitale meeting of in zijn bubbel.

Kobe Ilsen: ''#weetikveel' staat voor alles waar ik als tv-maker voor sta. In prime time, op de grootste tv-zender van het land babbelen over en beleven van wetenschap, cultuur, geschiedenis, psychologie, architectuur en sport. Een heerlijke informatieve speeltuin waar je als kijker geboeid, geëntertaind en vooral ook geïnformeerd wordt.'

Kobe duikt dieper in deze onderwerpen:

Aflevering 1: Vogelspotten (maandag 22 februari)

Na een snelcursus vogelspotten door Begijn Le Bleu waagt Kobe zich samen met goeie vriend Frank Raes aan dé hype in coronatijden. Beide heren ondervinden vooral dat men voor deze hobby véél geduld moet hebben. En klopt het dat je in Vlaanderen de snelste vogel ter wereld kan spotten? Wat alvast wel klopt, is dat die vogel sneller vliegt dan Tom Boonen in een sportauto.

Kobe Ilsen: 'Toen ik in een sportauto naast Tom Boonen zo snel probeerde te rijden als een slechtvalk, had ik wel wat schrik. Dus hoedje af voor de slechtvalk!'

Aflevering 2: Viaduct (donderdag 25 februari)

Kobe vliegt ook. Over het viaduct van Vilvoorde samen met de inmiddels hoogbejaarde bouwer ervan, die voor het eerst 'zijn' indrukwekkende constructie vanuit de lucht ziet. Hoe hoog, lang en breed is die brug eigenlijk? En wat ligt er onder die brug? Hij ontdekt het samen met de bekendste inwoonster van Vilvoorde, Danira Boukhriss.

Kobe Ilsen: 'De fierheid in de ogen van Frans, de bouwer van het viaduct van Vilvoorde, bij het zien van zijn constructie… Dat pakte mij!'

Aflevering 3: Voetbalscheidsrechter (maandag 1 maart)

Kobe heeft een primeur in petto, want hij volgt het doen en laten van een voetbalscheidsrechter voor, tijdens én na een match uit de Jupiler Pro League. Verrassend om te horen wat een scheidsrechter tijdens een match allemaal zegt én zelfs zingt… En is een ref thuis even streng als op het plein? Eens luisteren wat de vriendin van de scheidsrechter daarvan vindt. Na de wedstrijd duikt Kobe de kleedkamer in om samen met de scheidsrechters een fles champagne te kraken.

Aflevering 4: Moskee (donderdag 4 maart)

Kobe doet op vrijdag mee aan het gebed in de Grote Moskee in Brussel. Waar kopen de moslims hun gebedstapijten en waarom moeten die schoenen uit? Kobe ontmoet Nora Gharib en haar papa, die ’s morgens heel vroeg de deuren van de naburige moskee opent, probeert enkele djellaba’s en is onder de indruk van de manier waarop jonge moslims de Koran vanbuiten leren.

Aflevering 5: Slapen (maandag 8 maart)

Kobe brengt samen met zijn toekomstige vrouw Sara de nacht door in een slaapkliniek. Zij slaapt en hij kijkt. Tenminste, als hij zelf niet in slaap valt. Het aantal decibel van een luide snurker wordt vergeleken met het geluid dat een kettingzaag produceert, al gaat dat experiment bijna fout. Kobe duikt in bed met een slaapexperte, maar moet daarvoor eerst James Cooke en Gert Verhulst het bed uitduwen.

Aflevering 6: Hond (donderdag 11 maart)

Kobe verstopt zich op een uitgestrekt en verlaten industrieterrein in de hoop uit de klauwen te blijven van enkele speurhonden. Welk zintuig gebruiken die honden tijdens hun speurtocht het meest: het oog of de neus? Of wat moet je doen als een hond recht op je afstormt? Wat je zeker niet moet doen is een pintje voor honden proeven, blijkt uit een smaaktest van de cameraman. Kobe wordt aangevallen door negen chihuahua’s en ziet bij een bezoek aan een crematorium dat het verlies van een hond heel veel verdriet meebrengt.

Aflevering 7: Webshop (maandag 15 maart)

Kobe ontmoet de eigenares van de Belgische webshop die wereldster Beyoncé in haar klantenbestand heeft en ondervindt zelf hoelang het duurt om een gemiddeld Vlaams dorp van pakjes te voorzien. En hoeveel pakjes worden er nu eigenlijk per dag besteld? Kobe helpt klanten bij de customer care service en verdwijnt in een grote doos opvulchips.

Aflevering 8: Senaat (donderdag 18 maart)

In de Senaat kruipt Kobe door een geheime koker waar zelfs mensen die al twintig jaar in het gebouw werken het bestaan niet van afwisten. En wat gebeurt er allemaal in dat historische gebouw? Wat vindt de voorzitster van de Senaat van haar eigen portret gemaakt door drie jonge kunstenaars? Kobe hangt een schilderwerk van 500.000 euro recht en doet ’s avonds de Senaat op slot na een intensieve inspectieronde.

Aflevering 9: Riool (maandag 22 maart)

In de buurt van Hasselt steekt Kobe met een kraan eigenhandig een stuk rioolbuis in de grond. En dat kan hij maar beter zorgvuldig doen, want die buis moet nog minstens honderd jaar meegaan. En waar stroomt dat afvalwater eigenlijk naartoe? En weet je dat men van rioolwater ook bier maakt? Lekker bier zelfs. Kobe luistert naar de grieven van enkele kwieke riool-loze huiseigenaars en duikt zelf helemaal onder in de riool.



Aflevering 10: Stilte (donderdag 25 maart)

Kobe gaat ook een volledige aflevering op zoek naar stilte. Maar die zoektocht naar stilte is niet voor iedereen evident. Dat vertelt Jari, een jonge vrouw die langzaamaan haar gehoor verliest en naar eigen zeggen gek wordt in stille ruimtes. En hoe klinkt de muziek van een muzikant die helemaal niets hoort? En hoe klinkt de luidste acteur van Vlaanderen in het stilste gebied van Vlaanderen?

Kobe Ilsen: 'Dit is de meest intense stilte die ik ooit heb meegemaakt.'

Aflevering 11: 5G (maandag 29 maart)

In de categorie geheime plekken bezoekt Kobe een ultrageheim datacentrum waar men volop bezig is aan de uitbouw van het 5G-netwerk in België. Is die straling niet schadelijk voor onze gezondheid? Kobe ondervindt dat zelfs tijdens een virtueel wedstrijdje basketbal met Ann Wauters de bal heel hard kan aankomen en ziet hoe dankzij 5G communicerende auto’s allesbehalve toekomstmuziek zijn.

Aflevering 12: Fiets (donderdag 1 april)

In de laatste aflevering test de kwieke Jan Peumans voor '#weetikveel' een speed pedelec uit en dat óp het jaagpad naast het Albertkanaal… Mag zo’n fiets daar wel rijden? Waar worden fietsen eigenlijk gemaakt? De Planckaerts gaan volledig op in een wedstrijd: hoe vervang ik zo snel mogelijk een band, remblokje én ketting? Enkele dagen voor de Ronde van Vlaanderen parkeert Kobe zijn fiets op de Oude Kwaremont in gezelschap van fietskenner en ex-wielrenner Ludo Dierckxsens.

'#weetikveel', vanaf 22 februari elke maandag en donderdag om 21.25 uur op Eén.