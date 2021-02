Kobe Ilsen zoekt het verhaal achter weetjes uit in '#weetikveel'

Foto: Eén - © VRT 2021

Vanaf maandag 22 februari gaat Kobe Ilsen op Eén op zoek naar interessante weetjes over boeiende onderwerpen in het nieuwe '#weetikveel', gebaseerd op en geïnspireerd door het succesvolle gelijknamige Radio 1-programma en podcast.

Na 'Over Eten' en 'Op één' combineert Kobe Ilsen opnieuw bijleren met humor en oprechte nieuwsgierigheid. Elke maandag en donderdag duikt hij in een nieuw onderwerp. Want geef toe: er zijn veel zaken waar je iets over hoort, iets over leest, die je dagelijks gebruikt, ziet of doet… maar waar je eigenlijk heel weinig van afweet. Dat zijn de onderwerpen die in #weetikveel aan bod komen.

Wat zegt een scheidsrechter tijdens een wedstrijd uit de Jupiler Pro League tegen z’n collega’s, de VAR en de spelers? Hoe verloopt het vrijdaggebed in de Grote Moskee in Brussel? Wat gebeurt er allemaal in ons hoofd als we aan het slapen zijn? Waar in Vlaanderen kan je de snelste vogel ter wereld zien? En hoe snel is 5G nu eigenlijk echt? Op deze en nog een pak andere vragen zoekt Kobe samen met een expert ter zake een antwoord.

Kobe Ilsen: '7 jaar geleden stelde ik Radio 1 voor om een zomers middagprogramma te maken waarover ‘s avonds tijdens een barbecue onder vrienden kon worden gesproken. Feiten, weetjes en info op een vlotte manier gebracht door een autoriteit: '#weetikveel' was geboren. Zoveel uitzendingen en populaire podcastafleveringen later maken we de overstap naar tv. Heerlijk!'

In de toren van het iconische Flageygebouw in Brussel gaat Kobe elke aflevering in gesprek met een expert ter zake. Die expert geeft duiding, weerlegt clichés en werpt nieuwe vragen op. In korte reportages onderzoekt Kobe het onderwerp verder en fungeert hij als testpersoon voor allerlei experimenten. Bekende betrokkenen zorgen dan weer voor superinteressante weetjes. Op het einde van elke aflevering draait Kobe de rollen om en wordt hij ondervraagd door de expert: weet hij nu veel of niet veel?

Ieder onderwerp wordt vanuit elke mogelijke invalshoek bekeken, altijd met een open, positieve en nieuwsgierige blik. Wie naar '#weetikveel' kijkt, is de volgende dag gewapend met een interessante babbel op de trein, op een digitale meeting of in zijn bubbel.

Kobe Ilsen: ''#weetikveel' staat voor alles waar ik als tv-maker voor sta. In prime time, op de grootste tv-zender van het land babbelen over en beleven van wetenschap, cultuur, geschiedenis, psychologie, architectuur en sport. Een heerlijke informatieve speeltuin waar je als kijker geboeid, geëntertaind en vooral ook geïnformeerd wordt.'

Aflevering 1: Vogelspotten (maandag 22 februari)

Na een snelcursus vogelspotten door Begijn Le Bleu waagt Kobe zich samen met goeie vriend Frank Raes aan dé hype in coronatijden. Beide heren ondervinden vooral dat men voor deze hobby véél geduld moet hebben. En klopt het dat je in Vlaanderen de snelste vogel ter wereld kan spotten? Wat alvast wel klopt, is dat die vogel sneller vliegt dan Tom Boonen in een sportauto.

Kobe Ilsen: 'Toen ik in een sportauto naast Tom Boonen zo snel probeerde te rijden als een slechtvalk, had ik wel wat schrik. Dus hoedje af voor de slechtvalk!'

'#weetikveel', vanaf 22 februari elke maandag en donderdag om 21.25 uur op Eén.