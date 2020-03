Klarafestival 2020 afgelast door coronapandemie

Festival van Vlaanderen Brussel heeft in samenspraak met de VRT beslist dat Klarafestival 2020 in de huidige omstandigheden in deze periode niet kan doorgaan met publiek.

Met deze beslissing nemen wij de recente adviezen van de medische experten die de diverse overheden adviseren ter harte en nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op, met het oog op de gezondheid van het publiek, onze medewerkers en de artiesten.

Festival van Vlaanderen Brussel en de VRT volgen de evolutie van de coronapandemie nauwgezet op in overleg met onder andere de FOD Volksgezondheid. De praktische gevolgen worden momenteel in kaart gebracht en zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Er wordt verder bekeken of de concerten alsnog zonder publiek kunnen doorgaan en uitgezonden worden via Klara en andere kanalen. Het openingsconcert van Brussels Philharmonic en Ute Lemper vindt vanavond plaats voor een lege zaal, maar wordt live uitgezonden op Klara, Klara.be en de Klara-app. Daarnaast wordt ook nog bekeken of een aantal concerten later zouden kunnen heringepland worden.

VRT en Festival van Vlaanderen betreuren dat zij het publiek moeten teleurstellen en hopen op begrip voor deze bijzondere situatie die buiten de controle van de organisator ligt.