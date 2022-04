Klara zet Belgische architectuur in de schijnwerpers

Vandaag lanceert Klara een nieuwe, vierdelige videoreeks. 'De Architecte' duikt in de wereld van baanbrekende architectes. Zij drukten, elk op hun eigen manier, hun stempel op het Belgische architectuurlandschap.

Met een stapel foto’s onder de arm gaan we bij hen op bezoek. Aan de hand van die herinneringen, nemen ze ons mee in hun werk en visie op architectuur.

'De Architecte' is een videoreeks van Klara, in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut (VAi). Deze reeks kwam tot stand naar aanleiding van hun project Wiki Women Design, dat vrouwelijke ontwerpers en hun bijdragen aan het cultureel erfgoed uit de plooien van de geschiedenis wil halen. Lees meer over dit project op vai.be.

Aflevering 1: Claire Bataille

Claire Bataille behoort tot een van de eerste generaties Belgische interieurarchitecten. Na haar studies in Antwerpen, richt ze in 1968 samen met haar studiegenoot Paul ibens het ontwerpersduo Bataille & ibens op. Tijdens hun carrière van meer dan 40 jaar zetten ze het belang van interieurontwerp op de kaart. Daarin staat de architectuur van de ruimte voorop. Claire Bataille: 'Decoratie interesseerde ons niet zo.'

'We hebben veel gedaan. De ene keer lukte het, dan weer niet. Dat is ons leven, blijven zoeken. Dat is een obsessie, hè.' – Claire Bataille

Aflevering 2: Marie-José Van Hee

De architectuur van Marie-José Van Hee maakt wereldwijd indruk. Degelijkheid, licht en geborgenheid staan voorop in haar ontwerpen. In 1975 richt ze haar architectenbureau Marie-José Van Hee Architecten op. Samen met haar medewerkers ontwierp ze ondertussen al bijna 400 projecten. Van woningen, openbare gebouwen zoals de Stadshal in Gent tot het recente stadsvernieuwingsproject van Deinze.

'Een kamer is nog altijd een kamer. Als die goed geproportioneerd is, kan je er nog wel een paar eeuwen mee.' – Marie-José Van Hee

Aflevering 3: An Fonteyne

An Fonteyne is een van de grootste namen in de hedendaagse Belgische architectuurwereld. Samen met Philippe Viérin en Jitse van den Berg richt ze in 1999 het Brusselse bureau noAarchitecten op. Hun focus ligt op de openbare ruimte, met grote projecten zoals de stadscampus van Universiteit Hasselt, Het Steen en KANAL. Met die renovatie- en herbestemmingsprojecten maken ze wereldwijd indruk en wonnen ze al verschillende prijzen. Naast haar werk bij noAarchitecten geeft An Fonteyne les en begeleidt de ontwerpstudio aan ETH Zürich.

'Ik hou van werken aan gebouwen die er al zijn en daar maar een kleine schakel in te zijn.' – An Fonteyne

Aflevering 4: Simone Guillissen-Hoa

Simone Guillissen-Hoa studeert af in 1938 en is op dat moment de vierde vrouw die haar diploma architectuur behaalt. Ze bouwt al snel een succesvol architectenbureau uit en realiseert tot eind jaren 70 verschillende modernistische woningen en gebouwen. Ze wordt vaak vergeten in de lijst van grote Belgische modernisten, maar hoort daar meer dan thuis. Simone Guillissen-Hoa overlijdt in 1996. Haar zoon Jean-Pierre Hoa woont vandaag nog steeds in het appartement dat Simone voor hun tweeën ontwierp. Hij ontfermt zich over de architecturale erfenis van zijn moeder en vertelt haar verhaal in De Architecte.

'De architectuur van mijn moeder is er een waar het leven en wonen centraal staat, niet de schijn en allure.' – Jean-Pierre Hoa, zoon van Simone

'De Architecte', vanaf donderdag 21 april op VRT NU en klara.be.