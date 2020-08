Klaar voor 'Thuis'? Karin Baert vat het vorige seizoen kort samen - VIDEO

Foto: Eén - © VRT 2020

Op maandag 31 augustus begint het nieuwe 'Thuis'-seizoen. Iets waar de fans reikhalzend naar uit hebben gekeken. Maar wat is er zoal gebeurd? Niemand minder dan Karin Baert overloopt de gebeurtenissen van vorig seizoen.

Het 'Thuis'-seizoen werd in april noodgedwongen vervroegd stopgezet als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. En hoewel een finale niet gepland was, eindigde Eén toch het seizoen met een cliffhanger van formaat. Wie heeft Tim geïdentificeerd onder de politietent? En is er één lijk of zijn er twee?

De fans moeten nog een kleine twee weken geduld oefenen en dan weten ze het, hopelijk. Maar er zijn nog wel enkele andere verhaallijnen waar de 'Thuis'-kijkers een antwoord op willen. Om je geheugen op te frissen heeft Karin Baert (Kadèr Gürbüz) op haar geheel eigen wijze een samenvatting van alle gebeurtenissen uit het vorige seizoen gemaakt.

Benieuwd? Kijk hier:

'Thuis', vanaf 31 augustus van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén. De heruitzending van de seizoensfinale zie je zondag 30 augustus om 20.00 uur op Eén.