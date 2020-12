Kinderen en jongeren nomineren géén coronawoorden als woord van het jaar

In navolging van de verkiezing van het Woord van het Jaar (een initiatief van Van Dale) gaat Ketnet voor de tiende keer op zoek naar het Kinderwoord van het Jaar.

Sinds 2012 werkt Ketnet daarvoor samen met Van Dale. Het nieuwskanaal voor jongeren van VRT NWS: nws.nws.nws gaat voor de tweede keer op zoek naar het Tienerwoord van het Jaar. Bijzonder bij beide shortlists is dat er geen coronawoorden verkozen werden door de kinderen en jongeren. Dit in tegenstelling tot de shortlist van het Woord van het Jaar.

'Daar waar bij volwassenen de dagdagelijkse realiteit overmeestert en ze deze meenemen in alles wat ze doen, lijkt het wel alsof kinderen en jongeren dit net niet of veel minder doen. Dit wil niet zeggen dat COVID-19 kinderen en jongeren niet raakt. Het raakt uiteraard iedereen. Maar kinderen en jongeren gaan hier op een andere wijze mee om. Kinderen en jongeren zoeken vaak met behulp van fantasie een escapistische bubbel waar ze afstand doen van de dagdagelijkse realiteit om ze draaglijker en aangenamer te maken. De dagelijkse realiteit wordt er soms in verwerkt, maar is niet alles overheersend. Je ziet dit in hun spel, in hun knutselwerken en tekeningen, in de games die ze spelen, in hun gespreksonderwerpen, in hun sociale media, in de keuze van hun televieprogramma’s,... en zelfs in hun keuze van het Woord van het Jaar', vertelt Telidja Klaï, ontwikkelingspsychologe Ketnet.

Shortlist Kinderwoord

'Karrewiet', het kinderjournaal van Ketnet, gaat voor de tiende keer op zoek naar het woord van het Jaar. Vorig jaar werd 'Karma' verkozen door de Ketnetters, dat wil zoveel zeggen als 'alles wat we doen, denken of zeggen, komt uiteindelijk weer bij onszelf terug'. De vorige kinderwoorden van het jaar waren Boeie (wat maakt dat uit?) in 2018, Ewa Ja (awel ja, het is nu zo, maar we maken er het beste van) in 2017, dab (dansmove gebruikt als juichbeweging) in 2016, beire (cool, geweldig, fantastisch) in 2015, OMG (Oh My God) in 2014, yolo (you only live once) in 2013, kingsize (super) in 2012 en boeieeeuhh! (saai) in 2011.

De genomineerde woorden voor 2020 zijn:

Rip: over en uit, ziet er niet goed uit, dood

'De leerkracht is ziek vandaag, rip de les.'

'Rip mijn haar vandaag.'

Idk: I don’t know, ik weet het niet, in tekst/op socials: idk

'Dude, idk, hoe moet ik dat nu weten?'

Ewa drerrie: hé gast

'Ewa drerrie! Hoe gaat het met jou?'

Yeet: Joepie, uitroep van blijdschap (tienerwoord 2019)

'Morgen geen school. Yeet!'

Viben: Dansen, overeenkomen, leuk sfeertje

'Ik ga lekker viben op de muziek'

'Ik ga naar het skatepark om te viben met m’n vrienden.'

Ketnetters kunnen vanaf nu hun stem uitbrengen op hun favoriete woord via Ketnet.be/Karrewiet. De stemming wordt afgesloten op zondagavond 13 december om 18.00 uur. Welk woord het geworden is, kom je te weten op maandag 14 december om 16.30 uur op Ketnet.be en in de Ketnet-app. Nadien wordt er meer duiding gegeven bij het verkozen woord in 'Karrewiet' omstreeks 17.55 uur.

Shortlist Tienerwoord

Vorig jaar ging het nieuwskanaal voor jongeren nws.nws.nws voor de allereerste keer op zoek naar het Tienerwoord van het jaar. De jongeren kozen toen voor Yeet, een uitdrukking van blijdschap. Opvallend is dat Yeet ook dit jaar genomineerd werd voor Kinderwoord van het jaar.

De genomineerde Tienerwoorden van 2020 zijn:

Simp: iemand die veel te veel doet voor iemand die hij leuk vindt

'Hij laat zelfs zijn vrienden zitten om af te spreken met zijn crush… wa ne simp.'

Sus: komt van game Among us, 'verdacht'

'Zij was altijd gebuisd en nu heeft ze ineens goeie punten. Da’s echt sus!'

Periodt: gebruikt aan het eind van een zin, als je je punt gemaakt hebt, 'en daarmee uit' (dt om verwarring met 'period' te vermijden)

'De school moet zich niet bemoeien met de kleren die wij thuis dragen. Periodt!'

No cap: 'ik lieg niet, gene zever' (komt oorspronkelijk van hiphop-lyrics)

'Die stuurt mij continu berichten, da's bijna stalken. Ik voel mij niet meer op mijn gemak. No cap!'

Kaas: 'da’s klote! Balen! WTF!'

'We mogen niet naar de scouts, maar moeten wél met 20 in één klas zitten. Kaas!'

Stemmen kan via het instagramkanaal nws.nws.nws van maandagavond 7 december tot en met zondagavond 13 december 18.00 uur. Het Tienerwoord van het jaar wordt bekend gemaakt op maandag 14 december om 16.20 uur in 'Gillis & Govaerts' op MNM.