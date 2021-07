Kijkcijfers: woensdag 14 juli 2021

Met de watersnood in het land is er woensdag uiteraard veel aandacht voor de reguliere én extra nieuwsuitzendingen. 'Het Journaal' van 19.00 uur is koploper met meer dan een miljoen kijkers. De spannende rit in de Ronde van Frankrijk heeft eveneens veel bekijks. 'De Omgekeerde Wereld' kan ook in herkansing niet overtuigen en valt bij de tweede aflevering uit de top 20.