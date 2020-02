Kijkcijfers: VIER kent een sterke seizoensstart

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Het voorjaar van VIER draait op volle toeren: 'Huizenjagers' en 'Expeditie Robinson' kenden hun beste seizoensstart ooit. Het survivalprogramma zit tot nu toe aan gemiddeld 563.000 kijkers en 23,8% marktaandeel op VVA 18-54.

De dagelijkse immozoektocht entertaint zo'n 280.000 kijkers, goed voor 16,1% marktaandeel op de doelgroep. De succesvolle donderdagavond wordt sinds kort uitgebreid met het nieuwe seizoen van 'Auwch_'. De eerste aflevering kon zo'n 346.000 kijkers bekoren, goed voor 14% marktaandeel op VVA 18-54.

Daarnaast keken er nooit meer mensen naar deze reeks van 'Topdokters': gemiddeld kent het zevende seizoen ondertussen 824.000 aantal kijkers en 25,8% marktaandeel (VVA 18-54). Evi Hanssen liet eind januari 'Help, Mijn Borsten Staan Online!' los op Vlaanderen en trekt zo'n 338.000 kijkers aan, wat VIER ondertussen 16,4% marktaandeel opleverde. En ook 'Boerenjaar' en de minireeks van ''De Recherche' doen een stevige duit in het kijkcijferzakje: 472.000 kijkers (18,5% op VVA 18-54) en 479.000 kijkers (20,3% marktaandeel op VVA 18-54).

'The Sky is the Limit' keerde na 3 jaar afwezigheid met succes terug naar het kleine scherm. De reeks van Peter Boeckx claimde meteen marktleiderschap met 549.000 kijkers en 19,6% marktaandeel. 'Stukken van Mensen' is begonnen aan het nieuwe, vijfde seizoen en kan zo'n 390.000 kijkers bekoren, goed voor 16,6% marktaandeel. 'Sports Late Night' blijft in de avond scoren met gemiddeld zo'n 265.000 kijkers en 13,2% marktaandeel.

Volgende week duikt Evi Hanssen opnieuw in een wereld vol taboes met 'Help, Mijn Kinderen Kijken Porno!'. En ook 'het verraad' komt bijna terug: kaskraker 'De Mol' start op zondag 8 maart op VIER.

Bron: CIM TV Noord – 1 januari tem 16 februari 2020