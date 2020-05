Kijkcijfers: SBS drukt stempel met 'Gert Late Night' en 'De Container Cup'

VIER maakte afgelopen maand het mooie weer met onder andere 'De Container Cup' en 'Gert Late Night'. Beide programma's zetten hun laatste week in met mooie cijfers.

'De Container Cup' liet al 28 Belgische topsporters en 8 BV’s opdraven voor een unieke zevenkamp. Ze mochten zich bewijzen voor gemiddeld 542.000 kijkers per dag: 338.000 stemden af op VIER in de vooravond (20.9% marktaandeel VVA 18-54) en nog eens 205.000 kijkers zaten later op de avond klaar voor het duel van de dag (18.4% marktaandeel VVA 18-54).

'Gert Late Night' ging dit voorjaar vroeger van start en kreeg door de huidige omstandigheden en beperkingen een aangepaste invulling. Maar de dagelijkse VIER-afspraak moest niet aan populariteit inboeten, integendeel. Nog nooit keken er zoveel mensen naar de talkshow van Gert en James: 539.000 en 24.8% marktaandeel. Ter vergelijking: vorig jaar rond dezelfde periode keken er gemiddeld 442.000 Vlamingen, wat goed was voor 27,1% marktaandeel op de doelgroep VVA 18-54.

Ondanks de stevige druk van de vele actuaprogramma's in een nieuwsrijke en vooral uitzonderlijke periode met corona in de hoofdrol, kon SBS in mei een marktaandeel claimen van 22,2% (vs 22,4% in 2019).

De honger naar nieuws is intussen wat gaan liggen en de kijker is op zoek naar entertainment. Zo bleef VIER de voorbije maanden mooi overeind met gemiddeld 11.8% marktaandeel op de doelgroep VVA 18-54. Dezelfde periode (januari – mei) vorig jaar haalde een uitzonderlijke 13.1% marktaandeel. In 2018 was dat 11.3% en in 2017 11.2%.

Naast 'De Container Cup' en 'Gert Late Night' stonden ook andere programma’s meer dan stevig in hun schoenen. Seizoen 2 van 'Blind Gekocht' lokte meer kijkers dan vorig jaar en dat resulteerde in een hoger marktaandeel: 866.000 kijkers en 34.6% marktaandeel op VVA 18-54.

'Het Parket' opende voor de eerste keer in zijn bestaan de deuren om een inkijk te geven in de werking van het openbaar ministerie: 488.000 kijkers keken mee naar de winkeldief die op de rooster werd gelegd, de openbare aanklager die zich minutieus voorbereidde op een assisenzaak of naar de magistrate die ter plaatse ging bij een moordzaak, goed voor 19.4% marktaandeel op VVA 18-54.

Eerder sloten ook 'De Mol' en 'Expeditie Robinson' hun seizoen goed af met respectievelijk gemiddeld 1.469.000 kijkers (39.5% marktaandeel VVA 18-54) en 513.000 kijkers (22.1% marktaandeel VVA 18-54).

Vanaf 3 juni is er op VIER 'Bake Off @Home', een gloednieuw programma waar de opmerkelijkste kandidaten uit de voorbije seizoenen van 'Bake Off Vlaanderen' bekend én onbekend bakkend Vlaanderen aanmoedigen om aan de slag te gaan in hun eigen keuken.

Ook VIJF heeft een vaste schare fans voor de familie Meiland en hun programma 'Chateau Meiland', de nieuwe dramareeks 'Manifest' en de komische misdaadreeks 'The Rookie': 234.000 kijkers (9.3% marktaandeel VVA 18-54), 344.000 kijkers (17% marktaandeel VVA 18-54) & 146.000 kijkers (6.9% marktaandeel VVA 18-54). Verder is het uitkijken naar de nodige afleiding deze zomer met de heetste programma's online in One Hot Summer. VIJF wil het zomergevoel versterken met een aantal nieuwe series waaronder 'Dating: No Filter', 'The Sex Clinic' & 'Sekszusjes TV' en nieuwe seizoenen van 'Undercover Girlfriends' en 'Love Island UK'.

ZES blijft stabiel en scoort met crimereeksen zoals o.a. 'NCIS, New Orleans' met marktaandelen tot 10% op VVA 18-54. ZES lanceert deze zomer Crime Wave met een dagelijks portie crimineel goede series en films zoals de nieuwe serie 'Deception'.

