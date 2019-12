Kijkcijfers: SBS Belgium kijkt tevreden terug op 2019

In een persbericht laat zendergroep SBS Belgium (VIER/VIJF/ZES) weten dat het jaar 2019 goed is geweest. De resultaten overtreffen, volgens het bedrijf, de verwachtingen.

SBS Belgium overtreft strafste mijlpaal ooit en vestigt opnieuw een historisch record. VIER, VIJF en ZES sluiten jaar af met op dit moment 20,7% marktaandeel op de commerciële doelgroep VVA 18-54. Ter vergelijking: in 2016 zat SBS op 17,8%, in 2017 op 19,1% en in 2018 op 20,1%. SBS is tevens de enige zendergroep die dit jaar groei kan voorleggen.

Geen topcijfers zonder topprogramma’s en dit jaar konden VIER-programma’s op heel wat enthousiaste kijkers rekenen. Daardoor steeg het marktaandeel van VIER bijna elke maand en mag de zender terugkijken op het beste jaar ooit: 13% op de commerciële doelgroep.

Eén van de uitschieters was 'De Slimste Mens ter Wereld', dat ondertussen al aan zijn zeventiende seizoen bezig is. Erik Van Looy en zijn 25 juryleden gingen next level: tot nu toe zitten gemiddeld 1.185.000 kijkers paraat voor de triple-A quiz van Vlaanderen. Dat zorgt voor 39,1% marktaandeel op VVA 18-54 en levert VIER ook het marktleiderschap op in dat tijdslot. De quiz lokt zo meer kijkers dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen kon VIER rekenen op gemiddeld 1.005.000 kijkers. De app is ondertussen ook al meer dan 460.000 keer gedownload.

Ook de 'Gert Late Night'-boot kreeg niet alleen opnieuw veel gasten over het dek, maar ook de kijkers thuis bleven hangen. Het zesde seizoen van de spraakmakende talkshow kon gemiddeld 446.000 kijkers bekoren, goed voor 24,2% marktaandeel op VVA 18-54. Dat is een stijging van 9% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, wat 405.000 kijkers opleverde.

En om het drieluik compleet te maken was er ook de liveshow van 'Dancing with the Stars'. Het dansprogramma bij uitstek kreeg voor het eerst een plek op zondagavond en stal meteen de show. Want ondanks de stevige concurrentie legde het programma een zeer mooi parcours af. Net als 'Gert Late Night' en 'De Slimste Mens ter Wereld' ging de show er dit seizoen op vooruit met gemiddeld 646.000 kijkers en 25,8% marktaandeel op de teller. Vorig jaar zaten er nog gemiddeld 589.000 Vlamingen voor hun televisiescherm.

De gevestigde waarden kregen dit jaar versterking van heel wat nieuwkomers, die zich duidelijk lieten opmerken. Zo kreeg het weekend er een nieuwe spektakelshow bij: 'De Battle' was overtuigend marktleider op zaterdagavond en tikt af op 541.000 kijkers en 31,3% marktaandeel op VVA 18-54. En op maandag kreeg 'De Rechtbank' een vervolg met het succesvolle humaninterestprogramma 'Ooit Vrij', dat allesbehalve zijn debuut miste met 646.000 kijkers en 25,5% marktaandeel. Eerder bezegelde Dina Tersago nog het woonlot van 6 Vlaamse koppels in 'Blind Gekocht' waarmee ze 664.000 kijkers naar VIER lokte en zorgde voor 31,9% marktaandeel. En het jaar werd vroeger dan ooit ingezet met de fictiereeks 'De Dag': 694.000 kijkers en 28,7% marktaandeel. Bij Telenet werd de reeks daarbovenop nog eens ruim 1 miljoen keer opgevraagd. Het voorjaar van VIER sloot later af met 'Love Island'. De Islanders konden on air 233.000 kijkers bekoren, goed voor 21,2% marktaandeel.

SBS spreekt niet enkel de klassieke tv-kijker aan, maar weet ook de moeilijk te bereiken doelgroepen voor zich te winnen. Dat doet de groep met o.a. 'wtFOCK' en 'Love Island', die respectievelijk op de eerste en vierde plaats stonden van meest trending zoekterm op Google. Maar liefst 50% van de bijna 5 miljoen online videostarts van 'Love Island' kwamen van jongeren tussen de 18 en 24 jaar.

De online jongerenreeks 'wtFOCK' is razend populair bij jongeren: sinds de start dit najaar van de nieuwe afleveringen haalde 'wtFOCK' op minder dan 8 weken tijd in totaal al 10 miljoen videoviews. Binnen de doelgroep van 15-24 jaar bereikte de reeks dit voorjaar ook al de helft van de jongeren en in totaal keken er toen 400.000 jongeren tussen de 15 en de 34 jaar.

Daarnaast zijn er ook heel wat andere programma’s die geregeld talk of the town zijn in Vlaanderen. Denk maar aan de jacht op 'De Mol', de terugkeer van 'Callboys', de straffe 'Topdokters', de overlevingsstrijd in 'Expeditie Robinson', de topwedstrijden in de Champions League en 'Sports Late Night' en de rechtspraak in 'De Rechtbank'.

VIJF blijft dit jaar op niveau met 5,4% marktaandeel op VVA 18-54 en scoorde stevig met 'Temptation Island': 497.000 kijkers en 33% marktaandeel op VVA 18-54. Ook andere lokale programma’s zoals 'Monacovrouwen' en 'Celebs Gaan Daten' deden het goed met 162.000 kijkers en 10,1% en 172.000 kijkers en 9,9% op VVA 18-54. Daarnaast veroverde de familie Meiland Vlaanderen met hun programma 'Chateau Meiland', waar gemiddeld 166.000 fans voor afstemden op VIJF (9% op VVA 18-54). Ook ZES houdt stand met 2,3% op VVA 18-54.

