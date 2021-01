Kijkcijfers: SBS Belgium beleeft beste januari ooit

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

SBS beleeft op dit moment zijn beste januarimaand ooit. Met 19,1% op de doelgroep VVA 18-54 zit de zendergroep ver boven het vorige record voor de maand januari in 2019, toen goed voor 17,6% marktaandeel. SBS Belgium jubelt in een persbericht.

SBS verbetert daarmee niet enkel zijn eigen record, maar is ook de sterkste stijger binnen het Vlaamse medialandschap. En ook VIER deed het nooit beter dan afgelopen maand. Voor de eerste keer bleef de zender langer open tijdens de kerstvakantie en legde het vanaf dag 1 van het nieuwe jaar het vuur aan de schenen van de concurrentie met een stevige programma-injectie. En die investering loont, want meteen claimt VIER marktleiderschap op verschillende dagen van de week. En niet enkel lineair, maar ook online boekt de SBS-machine grote successen, met ondertussen al ruim vier keer meer views dan dezelfde periode vorig jaar. Ter vergelijking: op dit moment zit SBS aan 5.685.254 views. In 2020 was dat nog 1.273.029 en in 2019 nog 2.492.733.

'Big Brother' staat vooraan in het lijstje van programma’s die topcijfers weten neer te zetten, zowel online als lineair. Al drie weken lang kijkt heel Vlaanderen mee naar wat er zich afspeelt binnen de muren van het 'Big Brother'-huis. Peter Van de Veire en Geraldine Kemper nemen tot nu toe gemiddeld 447.859 kijkers mee binnen, goed voor gemiddeld 30.7% marktaandeel. Ook online zet de moeder der realityreeksen die trend door. In totaal zit de reeks al aan 2.708.173 views, waarvan 1.813.550 voor de volledige afleveringen. Dat levert bovenop de sterke televisiecijfers gemiddeld nog eens 86.360 kijkers online op. Opvallend: ruim de helft van de online kijkers is jonger dan 25 jaar. De reboot van 'Big Brother' spreekt zo een nieuwe generatie en een moeilijk te bereiken doelgroep met succes aan. En ook de livestream slaat aan in Vlaanderen. De teller staat ondertussen op 1.017.899 views.

Waar 'Big Brother' de kijker dagelijks (live) entertaint, zorgen 'Over De Oceaan' en 'De Verhulstjes' voor de overwinning op respectievelijk maandag- en donderdagavond. 'Over De Oceaan' heeft maandag de wind in de zeilen en beslecht de zware concurrentiestrijd met gemiddeld 587.075 kijkers en 27.8% marktaandeel. De ontwapenende realityreeks van de familie Verhulst bepaalt dan weer de koers op donderdag met gemiddeld ruim 862.185 kijkers en 38.7% marktaandeel. Doorheen de week halen 'De Verhulstjes' zelfs vlotjes meer dan een miljoen kijkers, herhalingen inbegrepen: 1.044.508 om specifiek te zijn. Tegelijk blijft 'Het Rad' in januari op volle toeren draaien met elke vrijdag een special: 502.269 kijkers en 21.3% marktaandeel. Verder kunnen ook 'Junior Bake Off Vlaanderen', 'Boerenjaar' en 'Sports Late Night' goede cijfers voorleggen: 378.577 kijkers (15.7%), 381.799 kijkers (14.8%) & 223.922 kijkers (18.2%)

VIJF zette zijn beste beentje voor met o.a. 'Chateau Meiland' en 'FBI: Most Wanted': 255.218 kijkers (8.6%) & 161.763 kijkers (6.6%). En ook dit voorjaar staat een dagelijkse portie fun en onstuimigheid met no-nonsense reality en fictie centraal bij VIJF. Voor ZES is het een erg sterke maand mede dankzij 'Hawaii Five-0': 108.029 kijkers (5.8%).

Later deze week communiceert SBS nog een heel arsenaal aan nieuwe programma's, nieuwe zendernamen, een nieuw gemeenschappelijk online-platform én een nieuwe zender.