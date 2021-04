Kijkcijfers: 'Play4 zet beste maand ooit neer'

SBS liet Vlaanderen eind januari kennismaken met de nieuwe Play-familie én koppelde daar meteen een uitgekiende voorjaarsprogrammatie en dito -strategie aan. Die combinatie wierp de voorbije maanden duidelijk zijn vruchten af en zorgt in april zelfs voor een absolute climax voor Play4. Dat schrijft de zender in een persbericht.

Dankzij de vele programmasuccessen kan Play4 terugblikken op de beste aprilmaand ooit in de geschiedenis van de zender.

Aan de basis van dit record ligt de stevige vooravond met 'De Container Cup'. Ook daar sneuvelt het ene record na het andere en dat vertaalt zich naar 25.6% marktaandeel (432.340 kijkers). Ter vergelijking: vorig jaar tikte 'De Container Cup' af op 21.7% marktaandeel (355.650 kijkers), toen met meer mensen voor de buis in volle lockdown én zonder concurrentie van onder andere de soaps 'Thuis' en 'Familie'.

'De Mol' is opnieuw de winnaar van de zondagavond met gemiddeld 46.5% marktaandeel (1.337.798 kijkers). Het eerste seizoen van nieuwkomer 'De Bachelorette' is ook meteen een schot in de roos en is -niettegenstaande de stevige concurrentie bij VTM en één- vlot marktleider in zijn tijdslot met 22.9%. Internationaal was het al een succes en nu sluiten ook gemiddeld 411.112 Vlamingen het topprogramma in de armen.

Peter Boeckx kan fier terugblikken op zijn tweede seizoen van 'Don't Worry Be Happy', dat dit seizoen nog meer kijkers wist te strikken dan vorig jaar. Floris en co leverden Play4 gemiddeld 23,6% marktaandeel op (652.023 kijkers). 'Blind Gekocht', dit seizoen met Kobe Ilsen, kende vorig jaar een enorme piek tijdens de lockdown en blijft zelfs nu op hetzelfde selectieve niveau scoren als toen: 34.2% marktaandeel op de doelgroep VVA 18-54 (741.707 kijkers). Dat geldt ook voor 'De Cooke & Verhulst Show', die bevestigt en op gemiddeld 22.1% marktaandeel zit (421.605 kijkers). 'Gert Late Night' leverde vorig jaar 24.7% marktaandeel op. 'Kat Zonder Grenzen' haalde 17.2% marktaandeel (362.376 kijkers) en 'Topdokters' ziet de teller ondertussen op 21.4% staan (667.292 kijkers). Tot slot was er begin deze maand de finale van 'Big Brother', dat een erg trouw en vast publiek aansprak. Lineair was de moeder der realityreeksen marktleider zowel vroeger als later op de avond en dat met gemiddeld 32.1% marktaandeel op de doelgroep VVA 18-54. Naast de 378.383 lineaire kijkers deed 'Big Brother' er online een nog 'big' schep bovenop van maar liefst 10,2 miljoen views, waarvan 3,7 miljoen voor de succesvolle livestream. 'Big Brother' sprak ook een erg jong publiek en actief publiek aan over de verschillende platformen heen, waardoor Play4 meer dan 4 op de 5 Vlamingen uit de doelgroep wist te bereiken.

De familie Meiland blijft populair en scoort op Play5 met 'Chateau Meiland' 13.2% marktaandeel (292.650 kijkers). Ook de Crime Sunday van Play5 doet het goed met marktaandelen tot 11.1% voor o.a. 'Coroner', 'Instinct', 'Criminal Minds' en 'FBI: Most Wanted'. Op Play6 blijft NCIS de trekker met marktaandelen tot 16.1%. Ondertussen is de Play-familie een zender rijker met Play7, die de eerste stappen zet richting de beoogde 1% marktaandeel tegen het einde van dit jaar.

SBS weet op deze manier een immense groei neer te zetten en doet met 23.9% marktaandeel beter dan ooit tevoren.