Kijkcijfers: moeizame start voor kleine zenders

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2020

Maandag is het nieuwe televisieseizoen begonnen. En je kon hier al lezen dat de klassiekers op En, VTM en VIER meteen goed hebben gescoord. Maar ook op de kleinere zenders waren enkele nieuwigheden te zien. Hoe hebben die programma's het gedaan?

VTM 2, het vroegere Q2, wil zichzelf in de markt zetten als dé zender met 'pittige reality'. Eén van de blikvangers in het programmaschema was al meteen maandag te zien. 'Jonge Wolven' volgt een aantal jongeren die het nu al gemaakt hebben als ondernemer. Er was wel wat promotie rond het programma gemaakt. De eerste aflevering klokte echter af op 79.000 kijkers. Het Nederlandse programma 'Ik Vertrek', dat daarna werd uitgezonden, kon 88.000 kijkers boeien. Toegeven, VTM 2 is een 'nieuwe' zender en veel mensen moeten hun weg nog vinden, maar dit zijn toch géén goede cijfers.

Gisteren, dinsdag, was op VTM 2 een ander nieuw programma te zien. In 'Lady Truckers' worden enkele vrouwelijke truckchauffeurs gevolgd. De zender ziet het als een van de uithangborden van het programmaschema. De eerste kritieken zijn echter niet goed en ook op social media was de teneur niet mals. Benieuwd naar hoeveel mensen effectief naar de eerste aflevering van deze realityreeks hebben gekeken.

Op VTM 3, dat de plaats heeft ingenomen van Vitaya, was de film 'Catch Me If You Can' te zien. Daar hadden 59.000 mensen zin in. 'Sturm der Liebe' dat naar vlaggenschip VTM is verkast, bleef ook op zijn nieuwe plek op niveau met 146.000 kijkers.

Ook VIJF beleefde geen al te beste start van het nieuwe tv-seizoen. Het met veel poeha aangekondigde tweede seizoen van 'Love Island' begon met 78.000 kijkers. Tel daarbij nog de 74.000 kijkers van de heruitzending, later die avond op VIER. Ter vergelijking: de afleveringen van het eerste seizoen op VIER schommelden steevast rond de 200.000 kijkers.

Bron: Het Nieuwsblad - eigen bericht

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!





Lees ook: