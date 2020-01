Kijkcijfers: maandag 6 januari 2020

Maandag waren er veel nieuwigheden op tv. En de uitschieters van de dag zijn het aangrijpende programma van Rudi Vranckx en 'Procureurs' met Gilles De Coster op Canvas. 'Het Journaal' en 'Thuis' boeien meer dan een miljoen kijkers.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Maandag 6 januari 2020



1. Thuis En 1.171.878 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.047.540 3. Iedereen Beroemd En 989.591 4. Blokken En 801.713 5. Tussen Oorlog en Leven - Irak En 753.729 6. Hoe Zal ik het Zeggen? VTM 740.919 7. Familie VTM 725.042 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 721.796 9. Dertigers En 580.658 10. 100 Dagen En 570.501 11. Procureurs Canvas 380.737 12. Axel Opgelicht VTM 365.566 13. Het Journaal 13.00 uur En 357.557 14. Flikken Maastricht En 336.595 15. De Buurtpolitie VTM 299.471 16. De Afspraak Canvas 238.763 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 223.307 18. Terzake Canvas 212.288 19. Border Security VTM 172.232 20. De Recherche VIER 171.275

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)