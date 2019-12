Kijkcijfers: maandag 30 december 2019

De koek is maandag helemaal gelijk verdeeld tussen En en VTM. Beide zenders zetten elk 10 noteringen achter hun naam. Benieuwd welke programma's scoren? Check het overzicht hier.

Maandag 30 december 2019



1. Thuis En 1.130.047 2. Vrede op Aarde En 983.349 3. Het Journaal 19.00 uur En 930.165 4. Iedereen Beroemd En 858.270 5. Blokken En 775.185 6. Hoe Zal ik het Zeggen? VTM 731.451 7. Familie VTM 730.658 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 717.665 9. Jaaroverzicht En 677.357 10. Het Journaal Laat En 606.880 11. De Buurtpolitie VTM 391.397 12. Veldrijden: Bredene (heren) VTM 389.320 13. Het Journaal 13.00 uur En 322.073 14. Flikken Maastricht En 300.900 15. Veldrijden: Bredene (dames) VTM 283.635 16. Aspe VTM 272.602 17. Border Security VTM 272.577 18. Veldrijden: Bredene VTM 270.145 19. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 254.369 20. First Dates En 239.367

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)