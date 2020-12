Kijkcijfers: maandag 21 december 2020

Mooie treintjes op maandag, met En als onbetwiste winnaar van de dag. Maar ook bij VTM kunnen ze niet ontevreden zijn. Het nieuwe seizoen van 'Het Rad' begint aarzelend, Canvas telt drie noteringen.

Maandag 21 december 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.184.878 2. Thuis En 1.177.248 3. Iedereen Beroemd En 1.015.709 4. Vrede Op Aarde En 899.090 5. Kinderziekenhuis 24/7 En 792.441 6. Blokken En 774.269 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 764.774 8. Familie VTM 659.203 9. Sara VTM 617.418 10. Cupido Ofzo VTM 486.803 11. Het Journaal 13.00 uur En 485.778 12. First Dates En 440.412 13. Ooit Vrij VIER 353.145 14. Het Rad VIER 346.360 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 337.671 16. De Buurtpolitie VTM 321.201 17. De Luchtpolitie VTM 271.643 18. Epic Yellowstone - Fire And Ice Canvas 252.187 19. Terzake Canvas 201.160 20. Extra Time Canvas 195.646

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

