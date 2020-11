Kijkcijfers: finale 'The Masked Singer' best bekeken VTM-programma in 20 jaar

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Vrijdag werd de grote finale van VTM-hit 'The Masked Singer' uitgezonden waarin Sandra Kim ontmaskerd werd als Koningin. En de laatste aflevering van de geweldige programmareeks brak werkelijk alle records.

VTM maakte bekend dat zeker 2 miljoen mensen de livefinale van 'The Masked Singer' hebben bekeken. En dat is resultaat van eigen meting, want de officiële CIM-cijfers worden pas maandag bekend gemaakt. En daar moeten ook nog de 'uitgestelde' kijkcijfers bijgeteld worden.

Maar dat de laatste aflevering van 'The Masked Singer' alle records van de afgelopen 20 jaar VTM heeft gebroken, staat zo goed als vast. De show verbreekt daarmee het zenderrecord van 1.821.000 voor de finale van 'K3 zoekt K3' op 6 november 2015. 'The Masked Singer' duikt ook de top 20 binnen van de officiële CIM-top 100. Meest bekeken ooit en dus aan kop in die top 100 is de voetbalwedstrijd Frankrijk-België van 10 juli 2018 met 2.502.400 kijkers.

LEES OOK: 'The Masked Singer' zorgt voor beste dag bij VTM sinds 5 jaar

Maandag lees je alle kijkcijfers van het weekend op TVvisie.

Bron: Het Laatste Nieuws



Lees ook: