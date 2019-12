Kijkcijfers: donderdag 19 december 2019

Topavondje voor VIER met de finale van 'Slimste Mens ter Wereld'. Ook 'Auwch_' en 'Zo Man, Zo Vrouw' halen de top 10. Veel kijker stemmen ook af voor voetbal op En. 'Alloo Bij' haalt bij VTM niet zijn beste resultaat.

Donderdag 19 december 2019



1. De Slimste Mens ter Wereld VIER 1.280.231 2. Thuis En 1.087.883 3. Het Journaal 19.00 uur En 902.197 4. Iedereen Beroemd En 841.077 5. Voetbal: Beker van Belgi - Anderlecht-Club Brugge En 748.761 6. Blokken En 680.727 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 673.864 8. Familie VTM 649.804 9. Voetbal: Beker van Belgi - pauze En 634.575 10. Voetbal: Beker van Belgi En 541.737 11. Steenrijk, Straatarm VTM 425.200 12. Het Journaal 13.00 uur En 320.957 13. Het Journaal Laat En 315.985 14. De Buurtpolitie VTM 314.188 15. Auwch_ VIER 250.608 16. Zo Man, Zo Vrouw VIER 244.571 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 235.823 18. De Afspraak Canvas 211.082 19. Border Security VTM 201.635 20. Alloo Bij... Dina Tersago VTM 191.035

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)