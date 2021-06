Kijkcijfers: donderdag 17 juni 2021

Bijna 1,9 miljoen Vlamingen keek naar de EK match tussen Denemarken en België. De Noorderburen trokken nog bijna 800.000 kijklustigen. 'Familie' is de nummer vier in de kijkcijferstand. De (late) herhaling van 'Code 37' op VTM houdt nog 95.000 mensen wakker. Play4 haalt nog nipt de top 20 met een film.

Donderdag 17 juni 2021



1. VB. EK. SCHIFT - DENEMARKEN/BELGIE EEN 1.879.219 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.290.030 3. VB. EK. SCHIFT - NEDERLAND/OOSTENRIJK EEN 756.349 4. FAMILIE VTM 441.106 5. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 436.572 6. LISA VTM 362.444 7. HET JOURNAAL LAAT EEN 341.844 8. NIEUWS 19U VTM VTM 299.065 9. MET VIER IN BED VTM 298.431 10. VB. EK. SCHIFT - OEKRAINE/NOORD-MACEDONIE EEN 267.617 11. VILLA SPORZA EEN 237.611 12. BLOKKEN EEN 227.651 13. NIEUWS 13U VTM VTM 197.629 14. STURM DER LIEBE VTM2 146.053 15. THUIS EEN 139.802 16. HET LICHAAM VAN COPPENS VTM 134.569 17. DE BUURTPOLITIE VTM 108.514 18. DIERENDOKTERS 24/7 EEN 97.874 19. CODE 37 VTM 95.464 20. MAN ON FIRE PLAY4 93.953

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

