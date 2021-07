Kijkcijfers: dinsdag 6 juli 2021

De halve finale tussen Italië en Spanje op het EK voetbal is de miljoenentopper van de dag. 'VTM NIEUWS' neemt de vijfde plaats in en is daarmee het best bekeken VTM-programma. Op Play4 wordt een herhaling van 'Topdokters' het best bekeken. Canvas beleeft een avond in de luwte.