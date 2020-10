Kijkcijfers: dinsdag 27 oktober 2020

Opnieuw werd er veel naar televisie gekeken. Vier programma's gaan over het miljoen kijkers. Daarbij ook weer 'De Slimste Mens ter Wereld'. Meer dan 600.000 mensen zagen de finale van 'Snackmasters'. En 'Buren' profiteert van zijn plekje na het liveverslag van de Ronde van Spanje.

Dinsdag 27 oktober 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.387.053 2. Thuis En 1.278.551 3. Iedereen Beroemd En 1.123.861 4. De Slimste Mens ter Wereld VIER 1.042.017 5. Durf Te Vragen En 978.124 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 946.516 7. Blokken En 806.763 8. Familie VTM 764.075 9. Snackmasters VTM 606.580 10. Het Journaal 13.00 uur En 515.097 11. Sara VTM 512.237 12. De Buurtpolitie VTM 337.321 13. Wielrennen: Vuelta - Rit 7 En 321.571 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 312.501 15. Vandaag En 311.765 16. Het Journaal Laat En 295.315 17. De Afspraak Canvas 288.401 18. Terzake Canvas 259.729 19. Neighbours En 253.047 20. Telefacts NU VTM 233.776

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

