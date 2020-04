Kijkcijfers: beste startweek ooit voor 'Gert Late Night'

Het nieuwe seizoen van 'Gert Late Night' nam in deze uitzonderlijke tijden een vliegende start. Zo sloot de 'lockdowneditie' van het programma zijn eerste week af met 336.000 kijkers en 22% marktaandeel op VVA 18-54.

De eerste week van het zevende seizoen kon zo rekenen op gemiddeld 427.000 kijkers en een mooie 24,4% marktaandeel (live +VOSDAL). Ter vergelijking: de startweek van het zesde seizoen haalde gemiddeld 305.000 kijkers (21%), startweek seizoen 5 lokte 364.000 kijkers (25,4%), startweek seizoen 4 zat aan 251.000 kijkers (19,1%), startweek seizoen 3 had 225.000 kijkers (19,3%), startweek seizoen 2 haalde 229.000 kijkers (23%) en startweek seizoen 1 203.000 kijkers (20,6%).

Kijkers zoeken opnieuw naar entertainment. Zo keken er woensdag maar liefst 770.000 Vlamingen naar 'Blind Gekocht', goed voor een stevige 39,6% marktaandeel op VVA 18-54. 'Blind Gekocht' was daarmee het best bekeken primeprogramma van die avond. Daarbovenop was het ook meteen de best bekeken aflevering ooit van het programma.

En ook 'De Mol' blijft verder groeien en was afgelopen zondag het best bekeken programma van de hele dag met 1.137.000 kijkers en 43,1% marktaandeel op VVA 18-54. Zo scoort het programma tot nu met 1.355.000 gemiddeld aantal kijkers per week beter dan vorig seizoen, waar het gemiddelde na 5 afleveringen op 1.193.000 kijkers zat.

Ondertussen blijven VIER-gezichten Viktor Verhulst, Kat Kerkhofs, Wim Opbrouck en Goedele Liekens de lockdown op VIER.be opvrolijken. De digitale formats zorgen voor een mooie groei in het online bereik. Zo heeft Viktor Vlogdown na 3 weken vloggen al 433.500 views, Kat Homeparty en Wim Zingt hebben in totaal elk 35.000 views. Hot in uw Kot is goed voor 49.000 views.