Kijkcijfers: 7, 8 en 9 mei 2021

Winnaar van het weekend is uiteraard de razendspannende finale van 'De Mol'. Vlaanderen vindt daarnaast ook de weg naar Eurosport voor de live-uitzending van de Ronde van Italië en ook 'Viva Vermeire' weet zaterdag kijkers te lokken. 'The Voice van Vlaanderen' scoort wat minder, maar behoudt toch nog de derde plek op vrijdag.

Vrijdag 7 mei 2021



1. THUIS EEN 1.120.041 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 929.116 3. THE VOICE VAN VLAANDEREN - LIVE VTM 797.669 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 788.869 5. BLOKKEN EEN 653.877 6. NIEUWS 19U VTM VTM 579.645 7. FAMILIE VTM 534.265 8. THE BROKENWOOD MYSTERIES EEN 510.056 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 479.828 10. DAGELIJKSE KOST EEN 331.016 11. LISA VTM 328.234 12. DE AFSPRAAK Canvas 260.363 13. NIEUWS 13U VTM VTM 257.942 14. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 205.976 15. VB. BK - GENK/CL.BRUGGE ELEVEN PRO LEAGUE 1 205.583 16. TER ZAKE Canvas 192.711 17. 09/01/2001 VTM 191.180 18. HET JOURNAAL LAAT EEN 190.627 19. RECHT OP RECHT EEN 189.471 20. DE BUURTPOLITIE VTM 184.190

Zaterdag 8 mei 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 801.546 2. FC DE KAMPIOENEN EEN 618.761 3. VIVA VERMEIRE VTM 592.469 4. NIEUWS 19U VTM VTM 570.540 5. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 491.271 6. IEDEREEN BEROEMD EEN 464.301 7. LEGO MASTERS VTM 457.164 8. BRITAIN'S BUSIEST AIRPORT HEATHROW EEN 439.712 9. VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 405.210 10. SERENGETI EEN 274.087 11. VALKYRIE EEN 266.973 12. HET JOURNAAL LAAT EEN 264.807 13. NIEUWS 13U VTM VTM 258.957 14. PETRA Canvas 244.843 15. VRANCKX Canvas 216.134 16. DE MARKT EEN 201.552 17. CYCL. GIRO D'ITALIA EUROSPORT 1 (NL) 196.597 18. VILLA POLITICA EEN 192.743 19. RECHT OP RECHT EEN 178.478 20. MIDSOMER MURDERS EEN 177.348

Zondag 9 mei 2021



1. DE MOL PLAY4 1.373.857 2. CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.077.428 3. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 823.656 4. SPORTWEEKEND EEN 816.420 5. FLIKKEN MAASTRICHT EEN 690.836 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 513.947 7. NIEUWS 19U VTM VTM 492.989 8. HELDEN VAN HIER, DE KUST VTM 411.364 9. GREAT ASIAN RAILWAY JOURNEYS EEN 365.580 10. DE ZEVENDE DAG EEN 317.660 11. HET JOURNAAL LAAT EEN 282.476 12. LE JARDIN EXTRAORDINAIRE EEN 232.601 13. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 227.569 14. NIEUWS 13U VTM VTM 205.293 15. DAGELIJKSE KOST EEN 203.991 16. BLIND GEKOCHT PLAY4 164.208 17. CLAN VTM 151.690 18. CYCL. GIRO D'ITALIA EUROSPORT 1 (NL) 124.644 19. SPORZA GIRO EEN 124.108 20. FBI, MOST WANTED PLAY5 120.301

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

