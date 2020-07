Kijkcijfers: 24, 25 en 26 juli 2020

Naar goede zomerse gewoonte geen miljoenentoppers dit weekend. Als is 'Het Journaal' van vrijdag er wel heel dichtbij. Alle kijkcijfers van het voorbije weekend vind je hier.

Vrijdag 24 juli 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 985.633 2. Switch En 833.724 3. F.C. De Kampioenen En 788.683 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 586.764 5. Op Kot En 532.916 6. Sara VTM 466.526 7. De Kotmadam VTM 444.244 8. Het Journaal 13.00 uur En 391.250 9. Unforgotten En 361.004 10. Het Journaal Laat En 357.458 11. Terzake Canvas 323.881 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 280.836 13. De Buurtpolitie VTM 275.111 14. The Chefs Brigade En 222.838 15. Security Q2 196.543 16. Twelve Monkeys Canvas 163.956 17. Corps Diplomatique Canvas 156.183 18. Border Security VTM 144.069 19. The Glass Castle En 119.201 20. Sturm der Liebe Vitaya 117.335

Zaterdag 25 juli 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 914.492 2. F.C. De Kampioenen En 692.440 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 618.961 4. Britain s Busiest Airport Heathrow En 604.329 5. Het Journaal Laat En 536.927 6. Het Journaal 13.00 uur En 451.551 7. Groenten Uit Balen En 446.626 8. De 25 VTM 442.672 9. South Africa: Clash Of Currents En 319.684 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 254.949 11. Witse En 244.267 12. Ben-Hur VIER 240.688 13. Paddington 2 VTM 215.748 14. Wij, Heren van Zichem En 173.195 15. Endeavour En 165.647 16. Vranckx Canvas 150.016 17. Ride Along 2 Q2 149.703 18. Expeditie Pairi Daiza VTM 146.001 19. Gino s Italian Coastal Escape En 131.332 20. Informer Canvas 126.136

Zondag 26 juli 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 913.913 2. Drukte in de Dierentuin En 666.509 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 601.495 4. Achter de Wolken En 584.461 5. De Blacklist En 562.625 6. Het Journaal 13.00 uur En 546.728 7. Het Journaal Laat En 480.641 8. Le Jardin Extraordinaire En 355.374 9. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 346.747 10. Animal Rescue School En 315.278 11. Witse En 304.993 12. Wij, Heren van Zichem En 261.519 13. Patrouille Linkeroever VTM 257.899 14. Forrest Gump VTM 237.542 15. Inspector Morse En 198.434 16. De Playlist En 161.478 17. Dieren in Nesten En 143.224 18. The Lord Of The Rings VIER 143.165 19. Sicily, Wonder of the Mediterranean Canvas 130.032 20. The Magnificent Seven CAZ 128.401

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

