Kijkcijfers: 24, 25 en 26 april 2020

Het weekend schenkt ons 7 miljoenentoppers. Met vrijdag hoge kijkcijfers voor zo goed als alle nieuwsuitzendingen naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad. En zondag is VIER heer en meester met de finale van 'De Mol'.

Vrijdag 24 april 2020

1. Thuis En 1.394.798 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.338.656 3. Extra Journaal - Veiligheidsraad En 1.265.129 4. Iedereen Beroemd En 1.257.824 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 847.704 6. Familie VTM 763.636 7. Blokken En 679.896 8. Het Journaal Laat En 648.499 9. Extra VTM NIEUWS - Veiligheidsraad VTM 594.444 10. Het Journaal 13.00 uur En 514.511 11. Sara VTM 497.337 12. De Afspraak Canvas 425.669 13. De Buurtpolitie VTM 365.969 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 327.470 15. Terzake Canvas 300.904 16. Temptation Island VIJF 254.694 17. Loc, Zot van Koken VTM 229.416 18. De Ridder En 194.459 19. Vaiana Q2 167.351 20. 9-1-1 VTM 155.278

Zaterdag 25 april 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.087.576 2. De 25 VTM 800.039 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 742.588 4. FC De Kampioenen En 686.117 5. Iedereen Beroemd En 664.296 6. Lego Masters VTM 614.252 7. The Secret Life of the Zoo En 610.215 8. Het Journaal 13.00 uur En 465.158 9. VTM NIEUWS Update VTM 464.294 10. Het Journaal Laat En 426.197 11. Nature s Greatest Talents - The Art Of Seduction En 366.968 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 356.212 13. Forhoret Canvas 348.746 14. Die Hard 4.0 VTM 292.122 15. Indian Jones and the Kingdom of the Chrystal Skull VIER 253.344 16. Vranckx Canvas 243.721 17. The Green Mile En 217.544 18. Geubels en de Belgen VIER 215.710 19. De Ridder En 209.160 20. Beestig VTM 202.997

Zondag 26 april 2020



1. De Mol VIER 1.408.352 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.086.339 3. GR5 En 983.647 4. Twee tot de Zesde Macht En 978.651 5. Cafe De Mol VIER 848.060 6. Blind Getrouwd VTM 819.621 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 755.679 8. Het Journaal 13.00 uur En 679.947 9. De Container Cup VIER 488.711 10. De Zevende Dag En 431.071 11. Great American Railway Journeys En 395.989 12. Het Journaal Laat En 352.920 13. Dagelijkse Kost En 308.561 14. What Women Want VTM 299.855 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 267.218 16. Topdokters Corona VIER 225.011 17. Schipper Naast Mathilde En 211.609 18. Het Parket VIER 208.582 19. A Touch Of Frost En 204.445 20. Mediterrenean With Simon Reeve Canvas 190.933

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)