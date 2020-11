Kijkcijfers: 20, 21 en 22 november 2020

Dit weekend kon je enkele nieuwigheden zien. 'The Voice Senior' start het nieuwe seizoen met een stevige 1,1 miljoen kijkers. 'Down the Road' zit voor het eerst op zondag. En mt succes. De nieuwe fictiereeks 'Black-out' heeft eveneens zijn debuut niet gemist.

Vrijdag 20 november 2020



1. Thuis En 1.228.976 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.119.686 3. The Voice Senior VTM 1.116.457 4. Iedereen Beroemd En 1.038.458 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 820.602 6. Blokken En 742.079 7. Familie VTM 703.951 8. Sara VTM 583.190 9. Lewis En 524.964 10. Witse En 441.120 11. Het Journaal 13.00 uur En 415.264 12. The Good Doctor VTM 300.064 13. De Buurtpolitie VTM 295.915 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 277.047 15. De Afspraak Canvas 224.924 16. Terzake Canvas 213.497 17. The Miniaturist En 190.908 18. Neighbours En 186.898 19. Sturm der Liebe VTM 173.743 20. Murdoch Mysteries En 172.589

Zaterdag 21 november 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.036.694 2. F.C. De Kampioenen En 719.471 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 704.655 4. The Zoo En 620.906 5. Iedereen Beroemd En 558.483 6. Lili en Marleen VTM 540.029 7. Wildlife in the Cantabrian Mountains En 475.197 8. Het Journaal 13.00 uur En 470.631 9. Wat een Jaar! VTM 441.805 10. Witse En 431.324 11. The Valhalla Murders Canvas 357.145 12. Good Will Hunting En 353.520 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 283.126 14. Expeditie Pairi Daiza VTM 256.512 15. Villa Politica En 215.549 16. Sports Late Night VIER 214.456 17. The Bourne Legacy VTM 187.349 18. Vranckx Canvas 176.652 19. De Markt En 160.094 20. Central Intelligence VTM 3 128.232

Zondag 22 november 2020

1. Down the Road En 1.570.552 2. Black-out En 1.277.360 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.223.598 4. Sportweekend En 1.081.545 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 805.693 6. Het Journaal 13.00 uur En 708.360 7. De Zonen van Van As VTM 556.397 8. De Zevende Dag En 493.108 9. Dagelijkse Kost En 488.273 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 354.247 11. Billy Connolly s Great American Trail En 347.855 12. Let s Go Wild En 334.899 13. Veldrijden: Merksplas (heren) En 313.311 14. The A-Team VTM 273.014 15. A Touch Of Frost En 259.417 16. The Voice Senior VTM 255.428 17. Veldrijden: Merksplas (dames) En 227.056 18. Alloo bij de Wegpolitie VTM 203.916 19. Sports Late Night VIER 184.369 20. Het Huis En 168.327

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

