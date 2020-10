Kijkcijfers: 2, 3 en 4 oktober 2020

Alweer sneuvelen dit weekend kijkcijferrecords. Zondag blaast En de concurrentie weg met dank aan de familie Planckaert n Tom Waes en co. VTM overklast vrijdag dan weer alles met 'The Masked Singer'. Zaterdag geen records, aantal miljoenentoppers dit weekend: 6 stuks!

Vrijdag 2 oktober 2020



1. The Masked Singer VTM 1.297.212 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.078.176 3. Thuis En 1.069.582 4. Iedereen Beroemd En 875.232 5. Familie VTM 657.403 6. Blokken En 604.212 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 593.606 8. The Brokenwood Mysteries En 521.635 9. Het Journaal 13.00 uur En 449.304 10. Sara VTM 413.565 11. Witse En 326.863 12. De Afspraak Canvas 324.475 13. The Good Doctor VTM 290.993 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 278.753 15. Het Journaal Laat En 269.391 16. Wielrennen: BinckBank Tour - Rit 4 En 214.278 17. Keeping Faith En 211.915 18. De Buurtpolitie VTM 207.493 19. Terzake Canvas 189.053 20. Chicago Med VTM 156.615

Zaterdag 3 oktober 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 833.239 2. F.C. De Kampioenen En 689.444 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 593.143 4. De 25 VTM 533.963 5. Animal Airport En 510.746 6. Iedereen Beroemd En 495.553 7. Het Journaal 13.00 uur En 414.458 8. Wielrennen: BinckBank Tour - Rit 5 En 404.070 9. Erin Brockovich En 377.804 10. Primates: Protecting Primates En 335.661 11. Witse En 307.517 12. Veldrijden: Kruibeke (heren) VTM 259.961 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 253.254 14. Villa Politica En 226.177 15. Bumblebee VTM 224.447 16. Het Journaal Laat VTM 222.731 17. Dieren in Nesten En 204.152 18. Thin Ice Canvas 202.264 19. Vranckx Canvas 192.882 20. Jack Reacher: Never Go Back VTM 2 191.358

Zondag 4 oktober 2020

1. Chteau Planckaert En 1.419.243 2. Undercover En 1.045.967 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.016.684 4. Sportweekend En 940.801 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 671.442 6. Wielrennen: Luik-Bastenaken-Luik En 658.423 7. Het Journaal 13.00 uur En 610.343 8. Code van Coppens VTM 574.648 9. Dagelijkse Kost En 430.129 10. Great Asian Railway Journeys En 423.899 11. De Zevende Dag En 419.052 12. Dieren in Nesten En 369.625 13. Wielrennen: Luik-Bastenaken-Luik (dames) En 365.078 14. Het Journaal Laat En 324.278 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 315.961 16. Basketbal: finale Beker van Belgie (dames) En 263.266 17. Voetbal: Club Brugge-Anderlecht Eleven Pro League 1 189.724 18. Sports Late Night VIER 158.775 19. Niveau 4 VIER 154.122 20. FBI VIJF 150.320

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

