Kijkcijfers: 16, 17 en 18 juli 2021

Geen miljoenencijfer te bespeuren tijdens het weekend. Wel zien een half miljoen mensen zondag de zegetocht van Wout Van Aert in Parijs. Zaterdag voeren 'Vive le Vélo' en 'Het Journaal' de lijst aan. Vrijdag ligt maar weinig volk wakker van de herhaling van 'K2 zoekt K3'.

Vrijdag 16 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 982.281 2. SWITCH EEN 791.545 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 689.407 4. NIEUWS 19U VTM VTM 620.456 5. VIVE LE VELO EEN 614.817 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 605.374 7. THE AMERICAN DREAM XL EEN 509.988 8. HET JOURNAAL LAAT EEN 506.734 9. NIEUWS 13U VTM VTM 374.000 10. VRT NIEUWS LIVE - PERSCONFERENTIE NOODWEER EEN 347.832 11. MY BIG FAMILY FARM EEN 343.582 12. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 19 MOURENX>L EEN 338.513 13. DE KOTMADAM VTM 295.278 14. SPORZA Canvas 233.073 15. VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 218.660 16. DE BUURTPOLITIE VTM 213.151 17. DE TOOTS-SESSIES EEN 195.649 18. TERZAKE Canvas 190.713 19. K3 ZOEKT K3 VTM 175.002 20. THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY Canvas 141.166

Zaterdag 17 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 695.238 2. VIVE LE VELO EEN 579.136 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 556.468 4. NIEUWS 19U VTM VTM 464.539 5. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 20 LIBOURNE> EEN 458.296 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 450.606 7. THE AMERICAN DREAM XL EEN 440.598 8. HET JOURNAAL LAAT EEN 426.529 9. REIZEN WAES, VLAANDEREN EEN 386.752 10. WILD TOKYO EEN 288.807 11. ALLEMAAL CHRIS VTM 240.380 12. NIEUWS 13U VTM VTM 213.438 13. DIERENDOKTERS 24/7 EEN 212.157 14. PETER RABBIT VTM 168.900 15. DE WEEK VAN BRUZZ EEN 148.535 16. BALTHAZAR EEN 120.024 17. VRANCKX Canvas 118.284 18. MALTESE Canvas 113.515 19. VB. BK - CL.BRUGES/ANDERLECHT ELEVEN PRO LEAGUE 1 96.680 20. RIJKER DAN JE DENKT? VTM 94.599

Zondag 18 juli 2021



1. VIVE LE VELO EEN 657.357 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 604.279 3. SPORTWEEKEND EEN 513.319 4. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 21 CHATOU>PA EEN 511.741 5. FLIKKEN MAASTRICHT EEN 502.365 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 494.060 7. HET JOURNAAL LAAT EEN 481.162 8. ANIMAL AMBULANCE EEN 415.466 9. TIEN OM TE ZIEN - DE ZOMER VAN 1995 VTM 389.357 10. NIEUWS 19U VTM VTM 383.747 11. NIEUWS 13U VTM VTM 252.956 12. LE JARDIN EXTRAORDINAIRE EEN 240.975 13. A TOUCH OF FROST EEN 190.943 14. SHE GOOD FIGHTER VTM 169.976 15. KINDEREN VAN DE ZON, DE MAYA'S Canvas 132.144 16. MICHAEL PALIN, TRAVELS OF A LIFETIME Canvas 131.193 17. THREE IDENTICAL STRANGERS Canvas 128.229 18. FIRST DATES EEN 115.387 19. TOPDOKTERS PLAY4 82.469 20. RED DRAGON PLAY4 70.206

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

