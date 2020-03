Kijkcijfers: 13, 14 en 15 maart 2020

De coronacrisis en de berichtgeving daarrond blijft de tv-avonden beheersen. De nieuwsuitzendingen en extra bulletins halen hoge kijkcijfers. Maar over het algemeen wordt dezer dagen meer tv gekeken nu Vlaanderen wordt opgeroepen om binnen te blijven. Een overzicht van het weekend.

Vrijdag 13 maart 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 1.289.634 2. Iedereen Beroemd En 1.153.395 3. Thuis En 1.111.511 4. The Voice Kids VTM 840.317 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 807.407 6. Blokken En 724.847 7. Extra VTM NIEUWS VTM 693.327 8. Familie VTM 682.709 9. McDonald & Dodds En 544.989 10. Het Journaal 13.00 uur En 508.118 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 339.042 12. De Buurtpolitie VTM 322.617 13. Wielrennen: Parijs-Nice - rit 6 En 303.294 14. De Afspraak Canvas 256.061 15. Aspe VTM 250.260 16. 9-1-1 VTM 247.861 17. Het Journaal Laat En 247.270 18. Flikken Maastricht En 235.333 19. The Imitation Game Canvas 227.105 20. Temptation Island VIJF 221.206

Zaterdag 14 maart 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.368.517 2. F.C. De Kampioenen En 851.895 3. 1 Jaar Gratis En 845.530 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 826.528 5. Iedereen Beroemd En 790.556 6. De 25 VTM 650.804 7. Het Journaal 13.00 uur En 599.086 8. Wielrennen: Parijs-Nice - rit 7 En 487.915 9. Mysterious Planet - Islands of the Dragon King En 479.786 10. Extra VTM NIEUWS VTM 472.484 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 429.485 12. Flikken Maastricht En 349.766 13. Witness En 340.207 14. Het Journaal Laat En 321.098 15. American Made VTM 312.976 16. Darkness, Those Who Kill Canvas 288.837 17. Expeditie Pairi Daiza VTM 288.290 18. Vranckx Canvas 231.971 19. Nachtwacht Canvas 224.890 20. Villa Politica En 219.298

Zondag 15 maart 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.573.774 2. De Mol VIER 1.095.611 3. Twee tot de Zesde Macht En 1.068.018 4. Het Journaal 19.00 uur En 925.779 5. Over Water En 924.960 6. Blind Getrouwd VTM 877.894 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 776.814 8. De Zevende Dag En 592.672 9. Dagelijkse Kost En 498.534 10. Extra Journaal En 488.292 11. Dieren in Nesten En 470.580 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 454.218 13. Monty Don s American Gardens En 389.240 14. Influencers VIER 354.153 15. Poirot En 309.662 16. Extra VTM NIEUWS VTM 301.461 17. Broer En 299.472 18. Caf De Mol VIER 295.740 19. Ter Zake Canvas 289.378 20. Plan Bart VTM 257.255

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)