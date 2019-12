Kijkcijfers: 13, 14 en 15 december 2019

Er wordt dezer dagen beduidend meer tijd gemaakt om gezellig naar televisie te kijken. En dat levert voor veel programma's mooie kijkcijfers op.

Vrijdag 13 december 2019

1. Thuis En 1.067.766 2. Het Journaal 19.00 uur En 875.261 3. Iedereen Beroemd En 820.798 4. Belgium s Got Talent VTM 739.192 5. Blokken En 696.052 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 632.976 7. Familie VTM 553.451 8. Midsomer Murders En 503.638 9. Het Journaal 13.00 uur En 389.862 10. De Buurtpolitie VTM 303.374 11. The Good Doctor VTM 300.810 12. Flikken Maastricht En 294.429 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 258.053 14. De Afspraak Canvas 214.033 15. Poldark En 207.726 16. Border Security VTM 200.964 17. Sports Late Night VIER 191.053 18. Terzake Canvas 170.041 19. Aspe VTM 150.609 20. Wittekerke VTM 145.578

Zaterdag 14 december 2019

1. Het Journaal 19.00 uur En 711.572 2. Comedy Toppers VTM 561.850 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 545.694 4. F.C. De Kampioenen En 541.594 5. Veldrijden: Ronse (heren) En 510.078 6. The Secret Life Of The Zoo En 446.889 7. Veldrijden: Ronse (dames) En 407.013 8. Magical Iceland En 395.939 9. Iedereen Beroemd En 356.349 10. Sporza En 354.119 11. Bridget Jones s Baby VTM 340.794 12. Het Journaal 13.00 uur En 322.326 13. Flikken Maastricht En 288.190 14. Oliver Twist En 285.955 15. Den Doende Detektiven Canvas 282.789 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 280.291 17. Sports Late Night VIER 241.948 18. Beestig VTM 232.016 19. Het Journaal Laat En 216.006 20. Dieren in Nesten En 171.619

Zondag 15 december 2019

1. Kamp Waes En 1.475.028 2. De Twaalf En 967.387 3. Het Journaal 19.00 uur En 878.916 4. Sportweekend En 819.826 5. Veldrijden: Overijse (heren) En 613.826 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 566.046 7. Lili en Marleen VTM 563.176 8. Het Journaal 13.00 uur En 531.041 9. Veldrijden: Overijse (dames) En 528.453 10. Sporza En 485.257 11. Great Australian Railway Journeys En 409.384 12. Dagelijkse Kost En 374.992 13. Independence Day: Resurgence VTM 324.914 14. De Zevende Dag En 323.761 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 273.468 16. Het Journaal Laat En 270.293 17. Sports Late Night VIER 264.088 18. Belgium s Got Talent VTM 215.950 19. Basketbal: Oostende-Charleroi En 193.216 20. Russia With Simon Reeve Canvas 162.728

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

