Kijkcijfers: 1,25 miljoen mensen zien 'Het Huis' met Jacques Vermeire

Foto: Eén - © VRT 2020

Dinsdag ging de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Het Huis' van start op En. En de reeks opende meteen met een knaller van formaat. Niemand minder dan Jacques Vermeire mocht de nieuwe reeks aftrappen.

Jacques Vermeire was in 'Het Huis' openhartig als nooit tevoren. Het werd een trip down memory als geen andere. En al helemaal compleet was het toen twee collega-'Kampioenen' hun opwachting maakten. An Swartenbroex (Bieke) en Marijn Devalck (Boma) kwamen de boel een beetje op stelten zetten. Dit tot groot jolijt van Vermeire.

En dat alles leverde meteen een erg mooi kijkcijfer op. Programmamaker Eric Goens tweette trots dat de aflevering van 'Het Huis' met Jacques Vermeire vlotjes 1.250.000 kijkers haalde.

De eerste officiële cijfers van gisterenavond zijn dan toch binnen: 1.250.000 kijkers voor deze kanjer. #hethuis #grotedank pic.twitter.com/zad9IBjaLz — eric goens (@ericgoens) November 4, 2020

Volgende week dinsdag is acteur Rik Verheye ('Callboys') te gast, om 20.40 uur op Eén.