Kijkcijfers: 1, 2 en 3 januari 2021

Eindelijk! De eerste kijkcijfers van 2021 zijn binnen gewaaid. Er vielen heel wat cijfers te tellen, dus schotelen we je hier al het eerste deel voor. Dit zijn de cijfers van afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag.

Vrijdag 1 januari 2021



1. Chateau Planckaert En 1.372.919 2. Vrede op Aarde En 1.308.055 3. Thuis En 1.291.412 4. Het Journaal 19.00 uur En 1.272.289 5. Iedereen Beroemd En 1.074.699 6. Blokken En 950.387 7. Veldrijden: GP Sven Nys En 813.478 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 752.593 9. Familie VTM 664.295 10. First Dates En 628.801 11. Het Journaal 13.00 uur En 596.080 12. Nieuwjaarsconcert En 568.652 13. Sara VTM 525.595 14. Witse En 508.220 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 489.170 16. Sporza En 441.412 17. Happy Birthday Burgenland En 416.324 18. Het Journaal Laat En 370.040 19. Morocco: Lands Of Colors - White En 343.115 20. De Buurtpolitie VTM 338.373

Zaterdag 2 januari 2021



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.130.577 2. 30 Jaar Samson & Gert En 1.097.759 3. F.C. De Kampioenen Kerstspecial: achter de scherme En 876.752 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 722.508 5. Iedereen Beroemd En 708.695 6. Lili en Marleen VTM 601.630 7. L Odyssee du Loup En 552.224 8. Het Journaal 13.00 uur En 495.010 9. Chocolat En 425.880 10. Witse En 377.504 11. Line Of Duty Canvas 306.540 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 295.241 13. Dat Belooft voor Later VTM 249.064 14. Beestig VTM 207.574 15. The Da Vinci Code VTM 192.889 16. Shetland En 188.631 17. Vrede op Aarde En 187.801 18. WK Darts VTM 4 184.789 19. Stukken van Mensen VIER 180.918 20. Lego Masters VTM 151.286

Zondag 3 januari 2021



1. Reizen Waes: Vlaanderen En 1.576.896 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.239.531 3. Black-out En 1.000.089 4. Veldrijden: Hulst (heren) En 838.996 5. Wielerjaar 2020 En 819.530 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 769.007 7. Veldrijden: Hulst (dames) En 722.136 8. Het Journaal 13.00 uur En 698.924 9. De Zonen van Van As VTM 612.770 10. Dagelijkse Kost En 516.757 11. Great Continental Railway Journeys En 424.578 12. Team Belgym: Het Jaar 2020 En 411.788 13. Het Journaal Laat En 373.824 14. Wild Alpine Rivers En 360.340 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 354.261 16. Home Alone III VTM 312.034 17. Cinderella VTM 276.580 18. RIP 2020 VTM 269.930 19. 2020: Het Nieuwe Normaal En 251.502 20. WK Darts VTM 4 229.081

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

