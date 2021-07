Kijkcijfers: 1, 2, 3 en 4 juli 2021

Vrijdag zien ruim 2, 1 miljoen fans hoe BelgiŽ op het EK wordt uitgeschakeld tegen ItaliŽ. Zaterdag trekt de Ronde van Frankrijk meer volk dan het voetbal. Zondag zien meer dan een half miljoen mensen de herhaling van de eerste 'Kampioenen'-film. En tot slot: ook de kijkcijfers van donderdag had je nog te goed.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Donderdag 1 juli 2021

1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 912.915 2. FC DE KAMPIOENEN EEN 742.250 3. BLOKKEN EEN 586.895 4. HET HUIS - WOUT VAN AERT EEN 554.141 5. NIEUWS 19U VTM VTM 523.297 6. VILLA SPORZA EEN 505.873 7. LISA VTM 415.521 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 411.892 9. DAGELIJKSE KOST EEN 345.044 10. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 6 TOURS>CHAT EEN 337.571 11. TELEFACTS ZOMER VTM 256.955 12. NIEUWS 13U VTM VTM 224.663 13. MET VIER IN BED VTM 222.938 14. TER ZAKE Canvas 175.198 15. DE BUURTPOLITIE VTM 171.145 16. HET JOURNAAL LAAT EEN 159.820 17. HITLER JEUGD, DE LAATSTE VERDEDIGERS Canvas 155.203 18. STURM DER LIEBE VTM2 153.469 19. OKAVANGO, RIVER OF DREAMS - LIMBO Canvas 149.200 20. NAVY NCIS PLAY4 134.041

Vrijdag 2 juli 2021



1. VB. EK. 1/4F - BELGIE/ITALIE EEN 2.173.169 2. HET JOURNAAL LAAT EEN 695.596 3. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 693.574 4. VB. EK. 1/4F - ZWITSERLAND/SPANJE Canvas 563.975 5. BLOKKEN EEN 434.034 6. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 7 VIERZON>LE EEN 402.830 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 395.338 8. VILLA SPORZA EEN 391.435 9. NIEUWS 19U VTM VTM 369.015 10. DAGELIJKSE KOST EEN 216.894 11. BRITAIN'S BUSIEST AIRPORT HEATHROW EEN 210.043 12. NIEUWS 13U VTM VTM 183.828 13. VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 182.801 14. DE KOTMADAM VTM 181.644 15. DE BUURTPOLITIE VTM 118.348 16. STURM DER LIEBE VTM2 106.966 17. BORDER SECURITY (USA) VTM 73.292 18. TER ZAKE Canvas 57.735 19. SPOED VTM 55.305 20. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 7 VIERZON>LE Canvas 53.231

Zaterdag 3 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 635.359 2. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 8 OYONNAX>LE EEN 567.539 3. VB. EK. 1/4F - OEKRAINE/ENGELAND EEN 544.769 4. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 454.955 5. VILLA SPORZA EEN 434.496 6. VB. EK. 1/4F - TSJECHIE/DENEMARKEN Canvas 358.954 7. IEDEREEN BEROEMD EEN 344.789 8. NIEUWS 19U VTM VTM 342.088 9. ALLEMAAL CHRIS VTM 338.816 10. HET JOURNAAL LAAT EEN 334.959 11. A SONG FOR LOVE, AN APE WITH AN APP EEN 261.118 12. VRANCKX Canvas 247.770 13. THE ADVENTURES OF TINTIN, THE SECRET OF THE UNICOR VTM 228.546 14. NIEUWS 13U VTM VTM 201.978 15. MALTESE Canvas 177.871 16. DE WEEK VAN BRUZZ EEN 153.956 17. POMPEII PLAY4 133.727 18. RIJKER DAN JE DENKT? VTM 121.436 19. LOS FLAMENCOS VTM 115.978 20. NAVY NCIS PLAY6 73.383

Zondag 4 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 843.542 2. SPORTWEEKEND EEN 755.827 3. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 9 CLUSES>TIG EEN 719.533 4. KAMPIOEN ZIJN BLIJFT PLEZANT EEN 587.979 5. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 567.458 6. NIEUWS 19U VTM VTM 487.839 7. TIEN OM TE ZIEN - DE ZOMER VAN 1993 VTM 475.613 8. VILLA SPORZA EEN 437.996 9. DAGELIJKSE KOST EEN 397.598 10. HET JOURNAAL LAAT EEN 271.247 11. NIEUWS 13U VTM VTM 264.229 12. DE ZEVENDE HEMEL VTM 228.589 13. SCHONBRUNN CONCERT EEN 157.678 14. THE PLANETS - LIFE BEYOND THE SUN, SATURN Canvas 122.435 15. PRETTY WOMAN VTM3 111.945 16. MARY BEARD'S SHOCK OF THE NUDE - THE BODY BEAUTIFU Canvas 109.974 17. FBI PLAY5 109.086 18. CRIMINAL MINDS PLAY5 102.434 19. BORDER SECURITY (USA) VTM 97.805 20. DE WERELD ROND MET 80-JARIGEN VTM 77.646

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!