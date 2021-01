Ketnet-wrapster Gloria excuseert zich

Foto: Ketnet - © VRT 2021

Ketnet-wrapster Gloria Monserez, die ook op Studio Brussel presenteert, werd in verlegenheid gebracht door de rebelse Youtuber Acid. Ze heeft intussen haar excuses aangeboden.

De 19-jarige Gloria Monserez had Youtuber Acid uitgenodigd in haar radioprogramma, maar de rebelse vlogger stuurde haar een antwoord dat ze niet verwachtte. Acid maakte een chatgesprek met haar uit 2017 publiek waarin Monserez hem tot 3 keer toe 'Jood' noemde.

De presentatrice zegt dat ze zich het gesprek niet meer herinnert, maar bekent wel dat het fout was. 'Dit valt niet goed te praten. De laatste vier jaar ben ik ook gegroeid en heb ik geleerd, dat blijf ik doen. Ik hoop wij allemaal', zegt ze.

De VRT is niet van plan om verder op de zaak in te gaan nu Gloria zich verontschuldigd heeft. 'Voor ons heeft ze nu juist gehandeld en is de zaak daarmee afgesloten', zo besluit een woordvoerder.

Bron: Het Laatste Nieuws