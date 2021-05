Ketnet wordt vrijdag Petnet

Op vrijdag 21 mei wordt Ketnet voor één dag Petnet. Ketnet moedigt de Ketnetters aan om allemaal met hun Kom op tegen Kanker-pet naar school te gaan. Heel wat bekende Vlamingen volgden het goede voorbeeld van de Ketnetters en maakten een 'Petfie'.

Onder meer Alycia en Amelie uit de serie 'Meisjes', Bart Peeters, Xavier Taveirne en Siska Schoeters zetten de Pet op tegen Kanker. De actie van Ketnet en Kom op tegen Kanker zorgt ervoor dat het thema bespreekbaar wordt voor kinderen. De Ketnetters tonen zich dan ook solidair met kinderen die kanker van dichtbij meemaken.

Vijfde editie van De Pet op tegen Kanker

Ketnet en Kom op tegen Kanker organiseren dit jaar voor de vijfde keer de campagne van De Pet op tegen Kanker en zetten zo weer samen hun schouders onder deze strijd. De Pet op tegen Kanker is een bewustmakingsactie, maar tegelijk ook een campagne om geld in te zamelen. Met de opbrengst worden er allerlei initiatieven georganiseerd om kinderen met kanker een hart onder de riem te steken. Zo haalt Kom op tegen Kanker de kinderen even uit de sleur van hun ziekte met bijvoorbeeld een pretpakket boordevol spelletjes. Dit jaar is het des te belangrijker de actie te steunen, want met het nieuws over corona en de bijhorende maatregelen hebben kinderen met kanker extra veel nood aan positiviteit.

Petnetdag

Op vrijdag 21 mei bereikt de actie haar hoogtepunt: dan wordt Ketnet voor één dag Petnet. Ketnet moedigt de Ketnetters aan om allemaal met hun Kom op tegen Kanker-pet naar school te gaan. Op die manier tonen de Ketnetters zich solidair met kinderen met kanker. Heel wat bekende Vlamingen volgden het goede voorbeeld van de Ketnetters en maakten een 'Petfie'.

Als apotheose van Petnetdag bouwt Ketnet op 21 mei vanaf 17.00 uur een sPETterende party met Omdat Het Kan Soundsystem! Feest mee op Ketnet.be en in de Ketnet-app. Ook Karrewiet besteedt omstreeks 17.50 uur aandacht aan De Pet op tegen Kanker.

Alycia Metdepenningen, die Fleur speelt in de Ketnetreeks 'Meisjes', vindt Petnetdag heel belangrijk.

Sven Pichal van Radio 2 zijn familie werd al vaak geraakt door Kanker. Hij wenst alle kinderen die het moeten doormaken álle energie van de wereld.

Ook 'De Mol' presentator Gilles Decoster zet zijn Pet op tegen kanker.

Lore Heremans speelt Amélie in de Ketnetreeks 'Meisjes. Zij doet mee met De Pet op Tegen Kanker.

Dieter (Raf Jansen) uit 'Thuis' steunt mee de actie met de leuke boodschap 'You are awesome'.

Mia Popa uit de Ketnet sitcom 'De Hoppers' pimpte ook een Pet tegen Kanker.

Presentator Xavier Taveirne schreef een persoonlijke boodschap op zijn pet.

Petflip-challenge

Ketnet-wrappers, Ketnetters en bekende Vlamingen waagden zich dit jaar aan een Petflip-challenge. Check hieronder het resultaat op de coole beats van het campagnelied 'Lievelingskamp' van De KetnetBand. Het lied is gezongen door Sien, Maureen en Elindo, de boegbeelden van de actie.

Vier vrijdag 21 mei samen met Ketnet Petnetdag en ga met jouw pet naar school!