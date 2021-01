Ketnet stipt opnieuw tegen pesten met STIP IT

Foto: Ketnet - © VRT 2021

Zondagochtend waren niemand minder dan Nora Gharib en Sarah Mouhamou te gast bij 'Kingsize Live'. Zij kwamen vertellen dat STIP IT ook dit jaar terugkeert en dat zij opnieuw de boegbeelden van de actie zijn.

Ketnet lanceert voor de negende keer samen met het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten de Move tegen pesten, een actie om kinderen op een laagdrempelige manier aan te spreken om zich te engageren tegen pesten. Sinds de start van het initiatief is het uitgegroeid tot een vaste waarde in Vlaanderen, waarbij Ketnet kinderen wil verbinden en in beweging zetten.

'Tijdens corona ben ik moeder geworden en ben ik daardoor nóg meer dan ooit over de impact van pesten beginnen denken. Er is nog een weg af te leggen maar beetje bij beetje kunnen we ook pesten de wereld uit helpen', aldus Nora Gharib.

'Het was zo al geen makkelijk jaar voor kinderen en het wordt nog even tandenbijten. Dus als ik hen iets toewens, altijd maar zeker nu, is het wel dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over dingen zoals erbij horen of pestsituaties. Ik ben dan ook blij dat we ook dit jaar dankzij STIP IT die zorgen weer een beetje meer kunnen wegnemen bij kinderen en dat we er voor hen kunnen zijn', vertelt Sarah Mouhamou.

Sarah en Nora vertelden ook aan de kijkers wat er dit jaar rond STIP IT staat te gebeuren. Na het grote succes van de voorbije jaren roept Ketnet iedereen weer op om vier stippen op zijn hand te zetten. Van 5 tot 12 februari wordt de problematiek rond pesten extra onder de aandacht gebracht tijdens de Vlaamse week tegen pesten.

Samen Tegen Iemand Pesten

Ketnet en het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten willen alle kinderen, jongeren en volwassenen overtuigen dat pesten niet oké is. Na het grote succes van de vorige jaren wordt iedereen ook nu opgeroepen om akkoord te gaan met de vier afspraken tegen pesten, en vier stippen (die staan voor Samen Tegen Iemand Pesten) op hun hand te zetten en daar een foto van te delen. Die vier afspraken zijn:

- Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!

- Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.

- Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!

- Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Ketnetters worden aangemoedigd om de vier iconische stippen in het straatbeeld te verspreiden, op plaatsen waar het mag. Op Ketnet.be en in de Ketnet-app kunnen de kinderen een foto van de stippen die ze hebben gezet, uploaden op een kaart van Vlaanderen.

Ketnetters kunnen ook iets lekkers met vier stippen geven aan iemand die met pesten te maken krijgt, om hen zo een hart onder de riem te steken. Maar het kan ook een gespreksopener zijn: als ouder op zondagochtend ontbijtkoeken met stippen op tafel zetten, kan een mooie aanleiding zijn om het met je kinderen op een ongedwongen manier over pesten te hebben. Ketnet werkt hiervoor samen met de Federatie van Bakkers Vlaanderen.

De Vlaamse week tegen pesten

De Vlaamse week tegen pesten is een jaarlijks weerkerend initiatief van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, in samenwerking met Ketnet en WAT WAT. De Vlaamse week tegen pesten wordt telkens georganiseerd in de week voorafgaand aan de krokusvakantie, dit jaar van vrijdag 5 februari tot vrijdag 12 februari. Kinderen, leerkrachten, scholen, jeugdbewegingen, sportverenigingen... zetten allemaal hun beste beentje voor om pesten een halt toe te roepen. Die week gaat extra aandacht naar al deze waardevolle initiatieven. Via de organisatie van de Vlaamse week tegen pesten biedt het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten alle betrokkenen een platform om hun initiatieven aan de buitenwereld te tonen.

Tijdens de Vlaamse week tegen pesten kunnen Ketnetters van maandag 8 februari tot en met vrijdag 12 februari om 18.35 uur kijken naar het STIP IT-programma met Sarah Mouhamou en Nora Gharib, waarin kinderen hun verhaal over pesten delen.