Ketnet-reeks 'Nachtwacht' krijgt derde bioscoopfilm 'De Dag van de Bloedmaan'

Foto: Ketnet/VRT - Studio 100 2021

Na het enorme succes van de eerste film 'De Poort der Zielen' (2018) en de tweede film 'Het Duistere Hart' (2019) krijgt de populaire Ketnet-reeks 'Nachtwacht' een derde bioscoopfilm: 'De Dag van de Bloedmaan'.

De film zal te zien zijn in de Belgische bioscopen vanaf 15 december 2021.

De film, waarvan de opnames dit voorjaar starten, is een coproductie van Ketnet en Studio 100 en zal verdeeld worden door Kinepolis Film Distribution (KFD).

De drie hoofdrolspelers Louis Thyssen (Vladimir), Céline Verbeeck (Keelin) en Giovanni Kemper (Wilko) zijn dan ook erg enthousiast:

'Lieve Nachtwachters! We hebben heel goed nieuws: er komt een nieuwe film! Na onze eerste film De Poort der Zielen en tweede film Het Duistere Hart, waar jullie massaal naar gekeken hebben, volgt nu… De dag van de Bloedmaan! Ditmaal komen wij terecht in het rijk der weerwolven. Superspannend wordt dat! Jullie zullen nog wel eventjes geduld moeten hebben, want de film komt dit najaar in de bioscoop. Tot die tijd… Ad inferos Nachtwachters!'

'De Dag van de Bloedmaan'

In de derde Nachtwacht-film staat deze keer de weerwolf centraal. Vlad, Keelin en Wilko belanden in het rijk der weerwolven. Hier heeft Wilko’s vader, Lupino, de wilde weerwolfclans in vrede verenigd. Samen met Wilko’s zus Rhea wil hij de weerwolven de moderne tijd inleiden. Maar er wordt tegen hem samengespannen door enkelen die juist terug willen naar het recht van de sterkste. Tijdens een duister offerritueel creëren zij de Bloedmaan, een eeuwige zonsverduistering die de weerwolven woest en wild maakt. En er ontstaat een krachtig, onverslaanbaar monster. Maar is dat monster ook onverslaanbaar voor de Nachtwacht?

Ook met audiodescriptie in de Ketnet-app: 'Het Duistere Hart'

Voor het zover is, kan de tweede film van 'Nachtwacht', 'Het Duistere Hart', worden herbekeken op Ketnet.be en in de Ketnet-app. De film is beschikbaar met audiodescriptie en zo dus ook toegankelijk voor kinderen met een visuele beperking.