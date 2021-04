Ketnet lanceert tweede seizoen 'Meisjes'

Vandaag, dinsdag 20 april, start het tweede seizoen van de populaire Ketnetreeks 'Meisjes'. De 4 vriendinnen Amélie, Cleo, Luna en Fleur zijn helemaal klaar voor nieuwe avonturen en daarbij krijgen ze het gezelschap van twee nieuwe gezichten.

'Meisjes' is gebaseerd op de Noorse web only dramareeks 'Jenter' van NRK. Het is een productie van Sputnik Media, het productiehuis achter het populaire 'wtFock'. Net als 'wtFock' is 'Meisjes' een webreeks die in realtime gelost zal worden op de online platformen van Ketnet. Alles verloopt digital first. Net zoals in het eerste seizoen volgen de Ketnetters het doen en laten van de meisjes en beleven ze hun avonturen zoals ze ook echt gebeuren in de reeks. Wanneer de meisjes bijvoorbeeld iets meemaken op woensdagnamiddag, is dat korte videofragment ook effectief op dat ogenblik online te bekijken.

Op het einde van de week worden de videofragmenten gebundeld in een klassieke compilatie die zowel online als lineair op Ketnet te bekijken zal zijn. De reeks wordt daarnaast aangevuld met extra online content om de beleving maximaal door te trekken.

Het verhaal

In seizoen 2 speelt Amélie de hoofdrol. Ze werkt al een tijdje aan een 'to do' lijst en haar doel is om met alle jongens van haar schooljaar te kussen. Ze voelt zich een echte professional op vlak van de liefde en besluit ook tegen betaling advies te geven aan de andere kinderen van haar school. Eén van haar klanten is Isa, maar daarbij loopt niet alles volgens plan...

Cast

De cast van 'Meisjes' bestaat hoofdzakelijk uit jonge en beloftevolle jongens en meisjes, waarvan velen met deze producties hun eerste stappen in de acteerwereld zetten. Ketnet bevestigt hiermee zijn rol als grootste supporter van kinderen en geeft jong talent de kans om zichzelf te ontplooien.

Amélie: Lore Heremans

Luna: Jackie Gilles

Fleur: Alycia Metdepenningen (Zie mij graag)

Cleo: Amira Elwaleed

Isa: Ronja Michels

Adam: Felix Van Slegtenhorst

Ook de andere nevenpersonages zoals Ferre, Jack en Timon, Anna, etc zijn terug van de partij.

'Meisjes' is een coproductie van Sputnik Media en Ketnet.

Het tweede seizoen is vanaf dinsdag 20 april te bekijken op Ketnet.be en de Ketnet-app en vanaf zondag 25 april op Ketnet TV.