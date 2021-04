Ketnet en Kom op tegen Kanker zetten De Pet op tegen Kanker

Ketnet en Kom op tegen Kanker organiseren dit jaar voor de vijfde keer de campagne van De Pet op tegen Kanker en zetten zo weer samen hun schouders onder deze strijd. De Pet op tegen Kanker is een bewustmakingsactie, maar tegelijk ook een campagne om geld in te zamelen.

Met de opbrengst worden er allerlei initiatieven georganiseerd om kinderen met kanker een hart onder de riem te steken. Zo haalt Kom op tegen Kanker de kinderen even uit de sleur van hun ziekte met bijvoorbeeld een pretpakket boordevol spelletjes. Dit jaar is het des te belangrijker de actie te steunen, want met het nieuws over corona en de bijhorende maatregelen hebben kinderen met kanker extra veel nood aan positiviteit.

Vanochtend werd in 'Kingsize Live' het startschot gegeven voor de vijfde editie van De Pet op tegen Kanker. Niemand minder dan weerman Frank Deboosere was te gast om als campagneleider van Kom op tegen Kanker de aftrap te geven. Ketnetters kunnen ook dit jaar opnieuw een Kom op tegen Kanker-pet kopen, die pimpen en 'hun pet opzetten tegen kanker'. Wie een petpakket koopt, steunt kinderen met kanker en hun families. Elk pakket bevat een kinderpet, een krijtstift en een wisdoekje. Op die manier kunnen kinderen hun pet zoveel pimpen als ze willen. De actie wordt ondersteund met het coole campagnelied 'Lievelingskamp' van De KetnetBand gezongen door Sien, Maureen en Elindo, de boegbeelden van de actie.

'De Pet op tegen Kanker is een echte kinderen-voor-kinderen-actie. Door de pet op te zetten tonen kinderen zich solidair met mensen en in het bijzonder kinderen met kanker. Zij zijn gevoelig voor infecties, moeten dagelijks medische zorgen krijgen of hebben aangepaste voeding nodig. Ze worden iedere dag met hun ziekte geconfronteerd. Dankzij de opbrengst van de petpakketten krijgen ze de kans om hun zorgen even aan de kant te schuiven tijdens leuke activiteiten', aldus Marc Michils, Algemeen Directeur Kom op tegen Kanker.

Op vrijdag 21 mei roepen Ketnet en Kom op tegen Kanker zoveel mogelijk kinderen op om met de pet op naar school te gaan, als teken van solidariteit. Ketnet wordt op die dag opnieuw voor de gelegenheid Petnet en doopt die dag om tot Petnetdag.

'Jaar na jaar zien we hoe De Pet op tegen Kanker leeft onder de Ketnetters. Ze tonen zich massaal solidair met kinderen die zelf of in hun nabije omgeving kanker meemaken. 'In Vlaanderen krijgen jaarlijks bijna 42.000 mensen te horen dat ze kanker hebben. Dat zijn er bijna 114 per dag. Of bijna vijf per uur. In elke klas zit dus wel een kind dat kanker van dichtbij meemaakt. Dat kind zit vaak met vragen. Via deze campagne willen we kanker voor kinderen bespreekbaar maken, thuis en in de klas. Hopelijk zien we op 21 mei opnieuw veel Ketnetters met de Pet op tegen Kanker', zo vertelt Annemie Gulickx, Netmanager Ketnet.

De Pet op tegen Kanker is een actie van Ketnet en Kom op tegen Kanker. Meer informatie over de actie op Ketnetvoorouders.be en depetoptegenkanker.be. Er zijn voor het basisonderwijs ook educatieve pakketten beschikbaar, meer informatie via www.komoptegenkanker.be/educatieve-pakketten.